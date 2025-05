Ley Telecom permite la censura y la violación de derechos a usuarios, advierten

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República realizó el quinto y último conversatorio sobre la Ley Telecom denominado “Derechos de los usuarios y las audiencias”, en el que expertos advirtieron que con la nueva reforma existirá una violación de derechos de los usuarios y censura no regulada a los medios de comunicación.

El conversatorio tuvo la participación de 18 ponentes, algunos de los cuales expusieron que varios de los puntos de la iniciativa infringen derechos de las audiencias, como el tener datos de telecomunicaciones violando su privacidad, o suspender transmisiones si la nueva agencia digital lo determina.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, afirmó que la iniciativa puede violar derechos de los usuarios, ya que no hay una justificación sobre por qué los concesionarios de telecomunicaciones pueden retener los datos de comunicaciones de usuarios de telefonía y de servicios de telecomunicaciones.

“Los concesionarios de telecomunicaciones tienen que retener los datos de comunicaciones de usuarios de telefonía y de servicios de telecomunicaciones durante 24 meses. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 36? Es decir, no hay una justificación en términos de necesidad y proporcionalidad. Reiteramos, nuestra preocupación por el registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Las salvaguardas a la privacidad y a la protección de datos personales, en este sentido, son muy débiles y las consecuencias pueden ser devastadoras para estos derechos”, explicó.

Por su parte, José Antonio García Herrera, director de la Cámara Nacional de la Industria de la Radios y Televisión (CIRT), advirtió que la iniciativa también concentra en la Agencia Digital las sanciones a los medios de comunicación, sin que haya un procedimiento judicial.

“Seamos cuidadosos. Imagínense, esto es una censura previa. Imagínense que todavía ni siquiera que vamos a saber qué van a decir y ya estamos ordenando una sanción sin un procedimiento judicial, sin un derecho de audiencia. Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, explicó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, resaltó que es importante definir los mecanismos de defensa ante la agencia, ya que no es suficiente sólo definir su figura jurídico-administrativa, pues esta será juez y parte en sancionar medios de comunicación.

“Es muy importante que nosotros desde ahorita vayamos viendo cuáles son esos mecanismos de defensa que queremos porque, a ver, no basta con diseñar cuál es la figura jurídico-administrativa de la agencia, porque finalmente si la agencia va a ser juez y parte, la agencia no va a decir cuál es la verdad y entonces es este diseño de poder absoluto en donde el que gobierna es el que decide qué es verdad y qué no, a quién sanciona y a quién no, a quién le quita una concesión y a quién no, y acá de lo que se trata es de salvaguardarnos a todos”, enfatizó.