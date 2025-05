Marco Rubio admite que cárteles mexicanos compran armas en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, admitió que los cárteles mexicanos “tienen armas que compran en Estados Unidos”, y aseguró que hay partes de México gobernadas por las organizaciones "terroristas”.

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, realizada el miércoles 21 de mayo, Rubio destacó que la cooperación de las autoridades mexicanas en materia de seguridad ha sido "bastante positiva" y que México ha sido "muy receptivo" ante las preocupaciones planteadas por la administración del presidente Donald Trump:

“(Las autoridades) aumentaron su cooperación en materia de seguridad con nosotros, (aunque aún queda) trabajo por hacer en materia de migración”, sostuvo.

Incluso informó que, en las próximas semanas, tiene la intención de viajar a México junto a otros miembros del gabinete para impulsar la alianza bilateral.

Asimismo, indicó que las principales áreas que Estados Unidos quiere abordar con México son el comercio y la seguridad.

"Tenemos un interés mutuo. Los cárteles que operan en México y amenazan al Estado, portan armas que se compran en nuestro país y se envían allí. Queremos ayudar a detener ese flujo", señaló.

El secretario añadió que "hay partes de México gobernadas por los cárteles", donde la violencia política "es real”, en referencia al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada:

“Creo que escuché anoche que dos personas más fueron asesinadas en Ciudad de México, asociadas con la alcaldesa. La violencia política ahí es real, las autoridades tienen la intención de perseguir a estos cárteles, y queremos ayudarlos a equiparlos y brindarles información para combatirlos”, afirmó.

Dijo que varios de esos grupos criminales, ya fueron declarados “organizaciones terroristas globales por Washington”, y reiteró que las autoridades mexicanas están "cooperando más que nunca" en la captura y extradición de criminales buscados por Estados Unidos.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero pasado, Trump designó a grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones terroristas extranjeras.

Respuesta de Sheinbaum ante declaraciones de Rubio

Durante la conferencia mañanera de este 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Estado, no especular ni adelantar conclusiones en torno al asesinato de Guzmán y Muñoz, registrado el martes 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan:

“A todos, incluso a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces, no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, indicó.

Anunció que no tiene intenciones de incrementar medidas de seguridad y negó que algún colaborador hubiera recibido amenazas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informaron que buscan a cuatro personas vinculadas al crimen. Hasta el momento, aseguraron que no hay alguna hipótesis concluyente por el doble asesinato.