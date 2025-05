“No especular ni adelantar”: Sheinbaum responde a Marco Rubio por caso de Ximena y José

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no especular ni adelantar conclusiones en torno al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino.

La víspera, el funcionario de la administración de Donald Trump declaró que la violencia política en México es real, en referencia al doble homicidio registrado el martes 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan.

“A todos, incluso a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces, no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, dijo.

La presidenta informó que no tiene pensado incrementar medidas de seguridad y negó que algún colaborador hubiera recibido amenazas.

Ante algunos señalamientos de que el doble asesinato responda a que el crimen organizado quiere imponer condiciones, la mandataria se quejó de que con esos casos surgen especialistas en todo y después reparó: “Yo no estoy negándolo ni afirmándolo”.

Finalmente, al volver a las declaraciones de Rubio, se refirió al expresidente Felipe Calderón porque está “preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México”.

La mañana del martes 20, la noticia del asesinato de Ximena y José cimbró en todo el aparato de gobierno. En plena conferencia mañanera y ante el gabinete de seguridad, Sheinbaum fue avisada del atentado y dio a conocer el hecho.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que buscan a cuatro personas ligadas al ataque y, hasta el momento, aseguraron que no hay alguna hipótesis concluyente por el doble asesinato.

Ahora se sabe por videos que han sido publicados en redes sociales, que Ximena y José fueron emboscados por un sujeto en Calzada de Tlalpan, cerca del metro Xola. El día del ataque, el hombre disparó ocho balas contra Guzmán y cuatro contra Muñoz. Luego, huyó corriendo.