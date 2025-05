SCJN excluye a Lenia Batres de votación de amparo de Elektra contra crédito de más de mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la ministra Lenia Batres para participar en la votación de un amparo de Grupo Elektra contra un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

Durante la sesión de ayer los ministros de la Primera Sala determinaron también que, a diferencia de Batres, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sí podrá votar el asunto en el que ella es ponente.

El crédito fiscal de Elektra está relacionado con el ejercicio fiscal 2008 y fue impugnado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego luego de que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa le negó el amparo.

El recurso de revisión llegó a la SCJN desde el 8 de agosto de 2024 y fue turnado a la ministra Esquivel Mossa con el expediente 5654/2024.

El 14 de septiembre de ese mismo año, Proceso dio a conocer que Esquivel planteará desechar la demanda de Grupo Elektra, lo que confirmaría la obligación del pago.

Para el 27 del mismo mes y año, Grupo Elektra planteó un impedimento contra Esquivel para evitar que su proyecto fuera presentado ante sus compañeros de la Segunda Sala y contra la ministra Batres Guadarrama, para que no pueda votar en el asunto.

El impedimento número 30/2024 fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, mismo que fue resuelto ayer en sesión de la Primera Sala por mayoría de 4 votos. De este modo, Batres no podrá votar el caso pero Esquivel sí.

Ambas ministras son afines al gobierno federal, sin embargo, desde el 12 de marzo pasado la Segunda Sala determinó que Batres no puede intervenir en un caso de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra, contra la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar su información bancaria.

Esto, al determinar que la ministra -designada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado falta de objetividad en sus redes sociales en las que ha publicado su enemistad contra Salinas Pliego refiriéndose a él como “miserable”.

Por ello, este miércoles la Primera Sala sólo determinó declarar impedida a Batres Guadarrama quien, al igual que Esquivel, es candidata a conservar su cargo de ministra en la próxima elección judicial.

BATRES AMENAZA CON REPRESALIAS

A través de su cuenta de X, la ministra Lenia Batres reprochó la resolución emitida por sus compañeros de la Primera Sala.

“Esta resolución asume nuevamente —como en el impedimento 492/2025 votado en la Segunda Sala el 12 de marzo pasado contra la ministra— que la publicación de mensajes en la red social X acreditan una animadversión personal, aunque en realidad la norma jurídica regula el conflicto de interés, por lo que la ‘enemistad manifiesta’ que podría acreditar un impedimento tendría que acreditar un beneficio o perjuicio que estaría acreditando el conflicto de interés.

“En ese caso, además, la enemistad manifiesta que tendría que acreditarse —suponiendo sin conceder, que procedería por esta causal— tendría que acreditarse no sólo contra uno de los dueños de la empresa sino contra sus múltiples propietarios, es decir, el resto de accionistas del grupo empresarial, lo cual, obviamente, no sucede. Si no fuera contra los accionistas, la enemistad tendría que acreditarse contra la persona moral Elektra, caso que tampoco sucede”, justificó la ministra a través de un comunicado.