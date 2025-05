Sí hay narcomenudeo pero no cárteles en Pachuca, afirma el alcalde y contradice informe de la DEA

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, reconoció la presencia de células criminales dedicadas al narcomenudeo en la capital hidalguense, pero afirmó que no tiene datos de que estén conectadas con cárteles de la droga.

Un informe reciente de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa al Cártel Jalisco Nueva Generación –con presencia significativa según la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas (NDTA) 2025–, al Cártel del Noreste y al Cártel de Sinaloa en Hidalgo.

Ante esta información, Reyes Hernández consideró que “seguramente ellos (la agencia estadunidense) tienen otra información, que no viene de estos meses, sino de años”.

“Nosotros los reportes de las operatividades que tenemos día con día con mando coordinado, y lo que nosotros hemos detectado, y hemos agarrado, son células locales que operan en diferentes colonias. De expresarse de que hubiese alguna aparición de cárteles, de la DEA y todo, pues seguramente ellos tienen otra información que no viene de estos meses, sino de años anteriores, o de administraciones anteriores”, sostuvo Reyes Hernández en entrevista posterior a la llegada del trofeo del Mundial de Clubes al Reloj Monumental de Pachuca.

Asimismo, insistió en que su gobierno, apoyado de la información y operativos que han realizado en conjunto con Guardia Nacional (GN), la Décimo Octava Zona Militar –con sede en la capital del estado– y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, no tiene elementos para reconocer a un cártel establecido en Pachuca; no obstante, consideró la posibilidad de que alguno participe “de manera repentina”, dada la ubicación geográfica y la movilidad que se genera en esta ciudad.

“Aquí en Pachuca todo lo que nosotros hemos operado, que hemos detenido y se ha dado a conocer, hasta ahorita, para nosotros, no hay un indicio tal cual que llegue a operar un cártel fijo en Pachuca. Seguramente, si llegaran a tener ese tipo de participaciones, sería de manera repentina, por la zona aledaña, porque al final de cuentas somos una zona metropolitana, somos la capital, que siempre es una caja de resonancia”, remarcó.

Cuestionado sobre las células locales que reconocen y cuáles son las actividades delictivas que éstas realizan, el alcalde morenista respondió:

“Son varias redes, son células criminales en el sentido de que son personas que operan a través de colonias; por ejemplo, aquí en el sur; por ejemplo, aquí en los barrios altos en el Centro; en fraccionamientos como Juan C. Doria… y son algunos mismos vecinos que ya tienen rato; otros que vienen del Estado de México y que operan aquí desde hace un par de años”.

Los robos, añadió, son uno de los principales delitos que practican, principalmente de motocicletas, allanamiento a moradas o comercios y, “a su vez, porque ya tienen hechos delictivos o ya tienen carpetas de investigación anteriormente, también se encuentra droga con ellos”.

El edil precisó que el “narcomenudeo es lo que hemos tratado también de erradicar, es lo que hemos estado encontrando también” entre los giros de estos grupos, y que “el tráfico (de droga), lo llegan a hacer en motocicletas”.

Al término de la gubernatura de Omar Fayad Meneses (septiembre de 2022), la entidad reconocía al grupo delictivo de “Los Pepes” en la zona metropolitana de Pachuca.

Asimismo, una organización, que se autodenominó Cártel de Hidalgo, dejó cartulinas en cuerpos acribillados e inició una disputa territorial por el narcomenudeo en esta región, precisamente contra “Los Pepes” y una célula de “Los Zetas”, según información obtenida por Proceso, de fuentes de seguridad en aquel momento.

Sin embargo, el alcalde capitalino sostuvo que no han identificado a ninguno de estos grupos, desde su arribo a la administración municipal, en septiembre de 2024.

“En Pachuca no ha salido algún tema de que actualmente estén operando acá. Sí, efectivamente, ‘Los Pepes’ vienen del Estado de México, de Tepito, si no mal recuerdo de la Ciudad de México; ahorita, afortunadamente nosotros no tenemos algún tema de que estén operando aquí”, aseveró.

Reyes Hernández expuso que, desde el inicio de su administración, restauranteros, bares y otros giros no reportan pago de derecho de piso por parte del crimen organizado, lo cual vio como un indicio de que no están aquí.

“Repito: seguramente de otras administraciones… a ver, es un tema que los cárteles operan en gran parte del país y seguramente de manera general están, pero específicamente alguien fijo aquí en Pachuca, nosotros no tenemos el reporte”.

El domingo 2 de julio de 2023 –en el primer año de la administración de Julio Menchaca Salazar– restos humanos distribuidos en maletas y bolsas de polietileno fueron localizados en bulevar Everardo Márquez de Pachuca, en el Trébol la Paz, con un mensaje en el que presuntamente el Cártel del Noreste se atribuía el ataque, por una supuesta disputa con “Los Zetas Vieja Escuela”.

Sin embargo, tras el hallazgo, el Gabinete de Seguridad, que integran la Secretaría de Gobierno, policía estatal y la procuraduría, negó la exigencia de grupos del crimen organizado en Hidalgo.

Las piezas humanas, así como la narcomanta, fueron dejados en las letras gigantes que conforman la palabra Pachuca, en los límites de esta ciudad con el municipio conurbado de Mineral de la Reforma.

En tanto, como antecedente de la posible operación del Cártel Jalisco en la zona metropolitana de Pachuca, el 18 de junio de 2020, en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que, se llevó a cabo en el C5i, en el municipio de Zapotlán, el entonces gobernador Omar Fayad Meneses presentó una radiografía de objetivos prioritarios en el combate a la delincuencia, en la que situó al CJNG en esta zona del territorio estatal.

No obstante, la exhibición pública y otros precedentes de posibles disputas territoriales, funcionarios de seguridad y procuración de justicia de aquel mandato y de la administración morenista actual negaron la presencia de cárteles.