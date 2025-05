Elección judicial: INE descarta dar resultados el 1 de julio; promete "estimaciones de porcentaje"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), descartó que den resultados de la elección judicial el mismo 1 de junio, sin embargo, informó que habrá estimaciones del porcentaje de participación para “dar tranquilidad al país”.

La consejera presidenta explicó que la lentitud para conocer los resultados, se debe a las largas distancias entre sedes distritales que se deben recorrer para realizar el cómputo de las boletas electorales.

Así que, durante la noche del 1 de junio, únicamente se ofrecerán estimaciones de la participación de la ciudadanía y un porcentaje de avance del conteo:

“Estimamos que a más tardar a las 11 de la noche (...) estaremos informando lo del avance del cómputo, pero no podemos dar el cómputo al 100% porque dependemos de la distancia que hay entre el paquete más lejano a la cabecera municipal”, señaló Taddei en conferencia de prensa, después de la sesión extraordinaria del Consejo General.

Explicó que el ejercicio de estimación lo realizará el Registro Federal de Electores, por su dirección ejecutiva “muy sólida (...) de estadística y proyecciones”, que prevé “la cantidad de padrón y lista nominal que vamos a tener”.

Asimismo, detalló que es una captura sencilla sin costo adicional, porque utilizarán las herramientas tecnológicas que ya tienen.

Taddei comentó que las estimaciones de cuántas personas participaron, van a “dar tranquilidad al país en la noche del proceso electoral que viene el 1 de junio”.

“Al siguiente día, y estamos por definir a qué horas, ya el 2 de junio, podríamos salir con el primer resultado y conforme se vayan terminando los cómputos, estaremos entregando los resultados en los siguientes días”, añadió.

La funcionaria reiteró que, pese a las complicaciones, los ciudadanos podrán seguir el proceso completo en línea, que también se trasmitirán en vivo a través de las redes oficiales del INE:

“Cualquier ciudadano o ciudadana puede estar siguiendo los cómputos del estado que le interese, del distrito que le interese y, por supuesto, de todo el país. Eso lo vamos a tener en línea y se va a estar transmitiendo”.

¿Dónde y cuándo se conocerán los resultados de la elección?

Los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 establecen que la sesión de cómputos distritales será pública y tendrá una duración máxima de 10 días naturales, del 1 al 10 de junio de 2025.

Sin embargo, debido a la complejidad del conteo de votos de estas elecciones, se establecieron plazos máximos para concluirlos, así como medidas extraordinarias en caso de algún retraso.

El Consejo General realizará la sumatoria final y asignará las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.

Como dijo Taddei, los mexicanos podrán conocer el avance de los cómputos distritales a través del portal de resultados que estará disponible en la página oficial del INE, donde además se podrán consultar las actas con la votación obtenidas en cada casilla.

La funcionaria dijo que el INE contará con un sistema de cómputo para que cualquiera pueda consultar los resultados de su zona o distrito en tiempo real, a través de una herramienta informática implementada por el instituto, que “ha sido funcional y muy bien entendida por quienes han formado parte de los simulacros”.

Además, garantizó la seguridad informática ante cualquier intento de hackeo durante la jornada:

“Los temas de seguridad del instituto están altamente blindados. (...) Garantizado que no hay hackeo, que no hay bloqueo, que no hay interferencia, que no hay vulnerabilidad, hasta el día de hoy, esa garantía tenemos, para el día de la jornada electoral. Me parece que hay que estar tranquilo, no hay que seguir con estas elucubraciones que no hay seguridad informática”.