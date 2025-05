No habrá cierre de sucursales y cajeros: Banamex. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras los rumores en redes sociales sobre un supuesto cierre de sucursales y cajeros de Banamex, la compañía financiera aclaró que se mantiene activa y funcional.

La confusión comenzó desde diciembre de 2024, cuando Citi y Banamex anunciaron su separación corporativa. Desde esa fecha, Banamex empezó a operar como entidad financiera independiente y a trabajar en una transformación estratégica que no implica el cierre de sucursales ni interrupción de servicios, como varios usuarios pensaron.

Más bien, responde a una estrategia de modernización, digitalización y optimización de recursos en las más de mil 300 sucursales y 9 mil cajeros automáticos en México, debido al crecimiento de la banca digital.

Banamex aseguró que, durante el proceso de transformación, mantiene activas todas sus operaciones (físicas o en línea) en el país, y reiteró que los productos financieros, como cuentas, tarjetas y créditos, funcionan con normalidad.

La compañía informó que no hay motivo de preocupación, por lo que no es necesario cambiar de banco ni mover fondos o cuentas. Aclaró que no hay problema para los usuarios y que “su patrimonio está seguro”.

Ante la información falsa que circula en redes sociales, Banamex exhortó a sus clientes a consultar los sitios oficiales para evitar confusiones y caer en fraudes. Además, reiteró que no se debe compartir información personal (datos ni contraseñas) por llamadas, correos o links sospechosos.

Banamex como entidad mexicana independiente

Desde diciembre de 2024, Citi y Banamex se separaron oficialmente, para quedar en dos estructuras organizacionales diferentes —Grupo Financiero Banamex y Grupo Financiero Citi México—, con recursos independientes y sin duplicidad de funciones, anunció en 2023 el director general de Citibanamex, Manuel Romo.

Banamex buscaría consolidarse como banco 100% nacional, con el enfoque de banca personal, ahorro, inversión y crédito al consumo. Mientras Citi México se dedicaría a apalancar la apertura económica y el comercio exterior del país, respaldado en sus millones de dólares que mueve al día, añadió Romo.

La banca anunció que, pese a las modificaciones internas que tengan las organizaciones durante su proceso de separación, no habrá consecuencias para los usuarios:

“No habrá implicaciones. (...) Te continuaremos brindando nuestros servicios bajo la marca ‘Banamex’ y dejaremos de usar paulatinamente la marca ‘Citibanamex’. Los servicios y productos que tienes contratados con Banco Nacional de México, S.A. no tienen modificaciones derivado de esta separación. No es necesario que efectúes trámite alguno. Podrás continuar con tus operaciones bancarias, contratando y utilizando nuestros productos y servicios”, sostuvo en un comunicado.

Como parte de su transformación a entidad independiente, Banamex prepara una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores en 2025, para fortalecer su presencia en el mercado nacional, generar valor y retorno para accionistas del país, y reiterar su compromiso con el desarrollo financiero a largo plazo en México.

Este año, la nueva etapa de Banamex como institución 100% mexicana, apuesta por la innovación digital, evolución y mejor servicio al cliente.

Ante cualquier duda, consulta información oficial en las siguientes páginas:

https://www.banamex.com/

https://x.com/Banamex

https://www.youtube.com/c/Citibanamex

https://mx.linkedin.com/company/banamex