Exsenador de Morena ligado a huachicol consigue freno contra orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal frenó cualquier intento de las autoridades de ejecutar orden de aprehensión contra el exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, en cuya propiedad fueron asegurados cerca de 7 millones 944 mil litros de huachicol.

La juez Octavo de Distrito en el estado de Baja California, Marisela Reyes Calderón concedió una suspensión provisional a Novelo Osuna para evitar que sea detenido.

Proceso tuvo acceso a la demanda presentada por Novelo Osuna el pasado 28 de abril en la que afirmó tener sospechas de que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene intenciones de ejecutar una orden de captura en su contra.

“La ilegal orden de presentación, detención, comparecencia y/o aprehensión, librada en mi contra por las ordenadoras, toda vez que no he cometido ningún delito que la amerite, ni ningún otro ilícito que requiera sea presentado o detenido por las autoridades ejecutoras”, señaló en su demanda.

Relató que el pasado 22 de abril recibió un citatorio firmado por Isidro Félix Sánchez Mercado, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocraburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FGR, para que comparezca el 28 de abril de 2025 a las 12:00 horas en las oficinas de la Ciudad de México.

Ello, sin precisar con qué calidad debía presentarse en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025.

El 24 de febrero, el exlegislador informó que no podía presentarse por motivos de trabajo y, tomando en cuenta que su domicilio se encuentra en Ensenada, Baja California, solicitó que la entrevista se realice en las oficinas de la Subdelegación de la FGR en dicha ciudad.

Posteriormente, indicó que el 25 de abril hombres que vestían prendas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR fueron a buscarlo a su casa argumentando que les urgía tratar un asunto con él, pero que en ese momento él no se encontraba en el lugar.

“Lo anterior originó que tuviera la necesidad apremiante de requerir la intervención de Usía, con la finalidad de que no se ejecute alguna orden en mi contra, máxime que no he cometido delito alguno”, indicó.