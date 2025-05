Fernández Noroña repudia la mentada de madre que le hizo un diputado panista de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, le mentará la madre a Gerardo Fernández Noroña en una conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Senado repudió la ofensa y manifestó su reclamo al Congreso de Chihuahua.

El senador morenista resaltó que el insulto no es un hecho aislado y que el Partido Acción Nacional es parte de la campaña de linchamiento hacia su persona, pero, advirtió, que no lo doblegarán por exigir respeto a su persona esto en referencia a la disculpa pública que le ofreció en abogado Carlos Velázquez.

“No conozco al diputado local panista, y aunque lo conociera no tiene derecho a injuriarme. Su agresión es desde la distancia y por ello tiene el agravante de ser absolutamente cobarde. Si estuviésemos en el siglo XIX, estaría obligado a retarlo a un duelo. Como estamos en el siglo XXI, mi obligación es repudiar su injuria y manifestar mi reclamo ante el Congreso de Chihuahua, al que yo creo infama con su presencia y con tan vil comportamiento.

“Sé que sé que el hecho no es aislado y que Acción Nacional es parte de una campaña de linchamiento en mi contra por exigir respeto a dignidad como ser humano. No me doblegarán, y mucho menos me harán menor mella mientras cuente con el apoyo del pueblo de México”, resaltó.

El senador afirmó que el legislador panista se cree valiente y con derecho a insultarlo, porque la semana pasada el abogado Carlos Velázquez de León le ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en septiembre del 2024.

Fernández Noroña afirmó que la ofensa es un acto de provocación y de enorme desesperación, sin embargo, resaltó que si alguna vez vuelve a estar solo, como en el año 2009, cuando confrontó al exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, volvería hacer política con honor, con principios y con un profundo amor al pueblo.

“Soy pueblo a mucha honra, porque surgí del profundo corazón de nuestro pueblo y porque me siento muy orgulloso de ello. Ante semejante provocación del diputado local panista, lo que procede es mi total repudio a su acción ya la bajísima política que representa. El pueblo tiene derecho a vivir y ser feliz", finalizó.