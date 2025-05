Lilly Téllez llama gánster y ladrón a Sergio Gutiérrez Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la breve Sesión de la Comisión Permanente en el Senado, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, llamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, gánster y ladrón al afirmar que desvió 80 millones de pesos.

Tras presentar una iniciativa para buscar proscribir los delitos de opinión de periodistas, la senadora afirmó que ya no sabe que es peor si tener al “reyezuelo” Gerardo Fernández Noroña o Sergio Gutiérrez Luna.

“Queridas familias mexicanas, el reyezuelo de los narcopolíticos y de los “burrócratas de cuarta”, Fernández Noroña, huye muerto de miedo el cobarde cada vez que voy a tomar la tribuna.

“Pero ya no sé qué es peor, si tener a ese reyezuelo de las ratas de Noroña aquí atrás de mí, o tener al gánster que está aquí atrás de mí ahora. El gánster que no ha rendido cuentas por los 80 millones de pesos que desvió. Ladrón. Ese tal “Gutiérritos”, por fortuna va a estar poco tiempo aquí”, enfatizó.

Después de eso presentó su iniciativa para que se adicione un tercer párrafo al artículo 7 de la Constitución que busca que ya no se persigan penalmente a los periodistas por injurias, difamación y calumnia, y que solo sea por una responsabilidad civil.

“Es muy importante señalarlo porque ustedes saben que Claudia Sheinbaum quiere imponer la Ley Censura, ¿para qué? para que los mexicanos no vean, no escuchen, no sepan nada del aumento de la violencia, la pobreza, la corrupción, la destrucción de los servicios educativos, de los servicios de salud.

“Sheinbaum quiere imponer la Ley Censura para controlar lo que empieza a salir por todas partes, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento inexplicable de todo lo que se han robado los de Morena que les dicen a ustedes que sean pobres y les avientan con 3 mil pesos mientras ellos se compran casas de millones de dólares”, enfatizó.