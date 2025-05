Padres de normalistas plantean a Sheinbaum la destitución del fiscal para el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La remoción del titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, se presentó como el principal avance en lo que sería la tercera reunión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum, llevada a cabo este martes en Palacio Nacional.

En entrevista con Proceso, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, explicó que, durante la reunión de casi tres horas, la presidenta se mostró receptiva a sus peticiones, entre ellas que Gómez Piedra fuera destituido.

Originario de Tabasco y excolaborador de Andrés Manuel López Obrador durante su gestión como jefe de Gobierno capitalino, Gómez Piedra fue designado en 2022 por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para relevar al primer titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, luego de que se vio obligado a renunciar cuando intentó ejecutar órdenes de aprehensión contra una veintena de militares por su presunto involucramiento en la desaparición de los estudiantes.

“Para nosotros de por sí no ha sido competente en su puesto, y últimamente se han descubierto otras cosas que no sabíamos, como que se emborrachaba en las búsquedas de nuestros hijos, que hacía fiestas, que se iba a su casa a la 1 de la tarde y ya no regresaba, es decir, que no hacia su trabajo”, contó Mario González.

El padre de uno de los jóvenes desaparecidos destacó que, durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum se mostró muy molesta “con Rosendo” por los señalamientos, que no fueron desmentidos por el fiscal especial.

“La presidenta nos dijo que se iba a actuar de manera inmediata, creo que ahora se prestó a tener un diálogo fluido y afortunadamente entendió que sí teníamos que remover de su cargo a ese tipo, esperemos que se cumplan las cosas y poner un fiscal también que nosotros podamos opinar si está bien o está mal”, dijo González.

Destacó que, como parte de la apertura de la presidenta, se comprometió a revisar la petición que han tenido los padres y madres de los 43 normalistas, de que les sean entregados 800 folios relacionados con el caso Ayotzinapa en poder de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Mario González añadió que en la reunión se presentaron avances en el análisis de las sábanas telefónicas de los números celulares de los jóvenes desaparecidos.

Consideró lamentable que, al parecer, “la presidenta tiene voluntad para avanzar en este caso, pero desafortunadamente el que echó a perder todo es Rosendo, porque no investiga nada, se va a la una de la tarde, deja todo botado, se va a embriagar. En las búsquedas sale a todo briago, y pues por lógica no se ha avanzado absolutamente nada”.

Añadió que, desde el punto de vista de los padres y madres de familia de los 43 normalistas, “la ventaja es haber descubierto que no se ha hecho nada por culpa del fiscal; que desafortunadamente todas las líneas de investigación están botadas por culpa de ese tipo que no hacía su trabajo”.

En la reunión de este martes con los padres y madres de los 43, estuvieron presentes, además de la presidenta y el fiscal especial, estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina y Mauricio Pazarán Álvarez de la UEILCA, quien les presentó los avances en la investigación.

Mario González contó que en 15 días sostendrán reuniones en la Comisión de para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) en quince días y el 27 de julio se volverán a encontrar con la presidenta Claudia Sheinbaum.