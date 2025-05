Sheinbaum revela que la CNTE la dejó plantada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no llegarón a una reunión que se tenía programada para el 8 de mayo y que tras el desplante, se fueron a paro.

"Ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Es importante que se conozca mi propuesta. Ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los tres días, les dije no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo y ya no llegaron a esa reunión”, aseguró durante la conferencia mañanera.