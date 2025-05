Elección judicial: Sheinbaum votará este domingo en la casilla de la calle Moneda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en la elección judicial de este domingo, saldrá a votar en la casilla de la calle Moneda, frente a Palacio Nacional y tildó de "absurdos" a quienes llaman a boicotear el ejercicio electoral.

Por otra parte, dijo desconocer si el expresidente Andrés Manuel López Obrador saldrá a votar.

“No tengo conocimiento (sobre si participará) es importante esto, no. Sé por sus hijos, o por alguna persona que lo haya ido a visitar, que está muy bien-, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirles si él va a votar o no va a votar”, aseguró esta mañana.

Respondió también a quienes llaman a no salir a votar para mostrar su descontento con la reforma judicial:

“En la acusación está muy enredado el argumento”, porque “si la presidenta hubiera querido decidir, ¿para qué tanto relajo? (…) Estoy renunciado como presidenta a decidir quienes integran la Suprema Corte”.

Dijo que quienes hacen este llamado a boicotear “son absurdos” y lo hacen porque “se les quita a ellos un poder que tienen sobre el Poder Judicial“ y se refirió, por ejemplo a las personas que no pagan impuestos, quienes “se amparan y amparan y amparan y se vuelven a requeteamparar”, para evitar dicho pago de quienes señaló que “no quieren que decida el pueblo”.

Previo a la veda electoral, una vez más la jefa del Ejecutivo Federal explicó cómo se debe entender la boleta de votación y dijo que se tiene que estudiar sobre el procedimiento para salir a votar.

La jefa del Ejecutivo Federal también dijo que para la jornada electoral no hay focos rojos en particular, pero sí habrá más vigilancia en Durango y Veracruz porque es donde hay doble elección.

Y podría dar un mensaje después de las 11 de la noche, cuando el INE va a dar a conocer cuántas personas votaron y después se esperara el cómputo.

La presidenta llamó a toda la ciudadanía a que salgan a votar y participen libremente sobre lo que decidan y confió en que “van a votar millones de personas el próximo domingo”; agregó que “es mejor que voten millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República”.

Por lo tanto, aseguró, las personas que vayan a votar elegirán a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Quien llama a no votar, que reflexionemos quién es más antidemocrático: El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar. ¿Quién es más democrático?”.