Monreal asegura que diferencias con Sheinbaum ya se superaron hace tiempo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum admitiera diferencias con Ricardo Monreal, el diputado morenista aceptó que sí tuvieron roces, pero fue un tema interno, ya superado.

En charla con medios en San Lázaro, el legislador explicó que las diferencias se dieron cuando él buscaba ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“No son profundas cuando digo que fue en la etapa que yo aspiraba a ser jefe de gobierno, que ya resultó en la encuesta favorecida y después como jefe del gobierno, no era sino un tema interno, ya superado, ya desde hace tiempo.”

"Ahora yo estoy claro en el lugar donde me debo de ubicar, primero decirles que se superó desde hace ya tiempo, cuando ella ganó la encuesta para candidata a la Presidencia de la República fui el primero en sumarme a su campaña, me allané a la decisión de los mexicanos y las mexicanas en la encuesta”, detalló.

Resaltó que desde entonces ha intentado ser un colaborador real y eficaz.

Además, resaltó que él no tiene plan personal ni agenda propia, sino que su agenda es la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“La reconozco como jefa de estado, como jefa de gobierno legítima y no tengo ningún plan personal ni tengo agenda personal, mi agenda es la agenda de la presidenta de México, la agenda del pueblo de México, entonces me trata muy bien, yo diría que mucho mejor de lo que todos esperarían, me ha tenido consideraciones quizás hasta más allá de lo esperado, que no merezco y le tengo aprecio y respeto. He aprendido a caminar a entorno a ella”, afirmó.