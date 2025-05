Sheinbaum confirma que fue invitada a la cumbre del G7 en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, invitó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a la próxima cumbre del G7, confirmó la mandataria en su conferencia mañanera de este miércoles.

“El día que hablé con el primer ministro para felicitarlo (…) él me invitó a que asistiera al G7 que va a ser en Canadá. Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, es una posibilidad”, informó la presidenta.

Sheinbaum explicó que la invitación a México es en calidad de invitado especial, ya que no forma parte del Grupo de los Siete (G7).

El G7 es una asociación informal de las siete mayores economías del mundo, integrada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya confirmó su asistencia a la cumbre, por lo que si Sheinbaum decide ir podría concretarse el primer encuentro cara a cara con su par estadunidense, una posibilidad que la presidenta reconoció, pero no confirmó. “Ya veríamos, si tomamos la decisión de asistir”, dijo.

A principios de mayo, Mark Carney y Sheinbaum tuvieron un dialogo sobre las relaciones comerciales entre Canadá y México, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y el T-MEC, informó el gobierno de México.

El diario canadiense The Globe and Mail reportó el martes que la invitación a Sheinbaum al G7 se habría dado ante la presión del presidente del Consejo Empresarial de Canadá, Goldy Hyder.

La Cumbre de Líderes del G7 se realiza anualmente para abordar los desafíos globales y las crisis emergentes, con la Unión Europea como invitado permanente. La presidencia del grupo rota anualmente, este año a Canadá le corresponderá no sólo ser la sede del evento, sino también definir un conjunto de prioridades. La reunión se celebrará en Kananaskis, Alberta, del 15 al 17 de junio de 2025.

Expertos prevén una cumbre tensa

El año pasado, en su declaración conjunta tras la cumbre del G7 en Italia, los países miembros se comprometieron a fomentar “un sistema de comercio multilateral libre y justo, basado en normas y orientado al mercado, y a mejorar la resiliencia y la seguridad económica”.

Sin embargo, desde el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, varios países del G7 enfrentan aranceles. Canadá afronta aranceles del 25% en muchas de sus exportaciones, incluyendo los automóviles, y Francia, Alemania e Italia un arancel base del 10% en todas sus exportaciones.

Recientemente, Reino Unido y Estados Unidos alcanzaron un nuevo acuerdo comercial y Japón se encuentra en conversaciones con la administración de Trump.

Por la situación actual, Eswar Prasad, economista de la Universidad de Cornell y exalto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo a AP que se trata de un periodo “muy difícil” para las relaciones entre los países del G7.

Además, desde que asumió su papel como primer ministro de Canadá, Mark Carney ha enfrentado constantemente presiones por parte de Donald Trump, que insiste en que Canadá pase a formar parte de Estados Unidos y se convierta en el “estado 51 de la Unión Americana”.

A principios de mayo, Proceso reportó un encuentro entre Carney y Trump en la oficina Oval de la Casa Blanca. Aunque ambos lideres calificaron las conversaciones como “amistosas”, aunque la reunión tuvo sus momentos ríspidos, especialmente cuando el primer ministro canadiense enfatizó que su país no estaba a la venta y Trump le contestó: “Nunca digas nunca”.