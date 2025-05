¿Quién es Alana Flores, la influencer víctima de “deepfakes”?

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Esta semana, la streamer Alana Flores se volvió tendencia en redes sociales al dar a conocer que había sido víctima de “deepfakes” que circulaban en redes sociales, por lo que denunciaría estas acciones.

En sus redes sociales, la influencer denunció que se difundió una supuesta imagen íntima suya, creada con Inteligencia Artificial (IA), por lo que tomará acciones legales contra una persona que ella identificó como la presunta responsable.

Noticias Relacionadas La influencer Alana Flores denuncia haber sido víctima de “deepfakes”; tomará acciones legales

“Hay una imagen falsa de mí que está siendo difundida en redes sociales que ha sido alterada, sea por Inteligencia Artificial o sea por una persona. El caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, aseguró.

“No tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales, no tengo fotos desnuda, ni tampoco tengo o he tenido OnlyFans o algo por el estilo”, agregó.

Además, compartió que la situación le está afectando física y emocionalmente, por lo que requirió atención médica y apoyo psiquiátrico.

¿Quién es Alana Flores?

Alana Scarlett Flores es una influencer, streamer y boxeadora mexicana. Nació el 15 de diciembre del 2000 en Monterrey, Nuevo León. Se dedica a crear contenido sobre deporte, estilo de vida fitness y entretenimiento.

Su popularidad comenzó en Twitch, una plataforma para la retransmisión de videojuegos en directo, donde colaboró con streamers como Ari Gameplays y Sammy Rivers.

A partir 2020, ganó reconocimiento en TikTok, donde tiene 6.8 millones de seguidores, e Instagram, con 4.7 millones de seguidores.

Es presidenta de Raniza FC, un equipo de la King's League, liga de fútbol de creada por el exjugador español, Gerard Piqué.

Además, forma de 19esports, organización profesional de competición de videojuegos a nivel nacional e internacional.

En 2024, la influencer participó en "La Velada del Año IV", en el Estadio Santiago Bernabéu. El evento anual de boxeo reúne a creadores de contenido, streamers y celebridades.

Actualmente, Flores mantiene una relación sentimental con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres, defensa central del equipo Club América de la Primera División de México.

Además, la creadora de contenido se prepara para una pelea de box contra la actriz Gala Montes, en "Supernova: Orígenes", programada para el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes.

¿Qué son los “deepfakes”?

Los “deepfakes” son archivos de video, imagen o voz modificados con IA, al grado que parecen reales.

A menudo se utilizan para acosar y extorsionar a las víctimas, señaló la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

La técnica se usa en la propagación de noticias falsas; fraudes y estafas financieras; venganzas y extorsión; ciberacoso o acoso escolar; viralización de contenido falso "que puede causar estragos en la reputación de una persona”, entre otros, de acuerdo con el Instituto LISA y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).