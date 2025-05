Aplican dosis al 85% de la población objetivo de la Semana Nacional de Vacunación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día antes de que terminara el plazo que se propuso, la Secretaría de Salud federal (SSA) ya aplicó 1.5 millones de dosis, pero aún le falta cubrir al 15% de la población objetivo en la Semana Nacional de Vacunación 2025.

La dependencia a cargo de David Kershenobich informó en un comunicado que, con la aplicación de más de 1.5 millones de dosis del 26 de abril al 1 de mayo, México ha alcanzado el 85% de la meta programada durante la mencionada semana.

Con ello, dijo, reafirma “su compromiso con la salud pública y la prevención de enfermedades”.

El viernes, desde Cuauhtémoc, Chihuahua, el secretario Kershenobich resaltó que la vacunación no se limita a una semana. “La Semana Nacional de Vacunación es un llamado de atención, pero la vacunación no se detiene: si alguien no pudo vacunarse esta semana, puede hacerlo el domingo, la próxima semana o en 15 días”.

Adelantó que a lo largo del año se harán otras dos jornadas nacionales, pues “son momentos clave para hacer conciencia, pero la vacunación sigue su curso normal todo el tiempo.”

El funcionario recomendó a madres y padres de familia llevar a sus hijas e hijos recién nacidos a vacunar para que reciban la vacuna hexavalente, que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad, y que protege contra enfermedades como la tosferina.

También destacó la relevancia histórica de la vacunación como pilar de la medicina preventiva: “La sobrevida en México era de 49.5 años en 1950; hoy, gracias a la vacunación y los antibióticos, las mujeres viven en promedio 78 años y los hombres 72”.

De paso, el titular de la SSA agradeció el esfuerzo conjunto del gobierno estatal, los municipios y la comunidad para contener el brote de sarampión registrado en Chihuahua, donde se ha implementado un cerco sanitario y un intenso esfuerzo de vacunación.

La Semana Nacional de Vacunación 2025 incluyó acciones en comunidades rurales, indígenas y urbanas, con énfasis en esquemas básicos y refuerzos para niñas y niños menores de cinco años, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Por último, la SSA informó que, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), continuará el monitoreo de los avances y cerrará formalmente la jornada el 3 de mayo con actividades en todo el país.