Exalcalde de Chínipas busca libertad condicional por crimen de periodista Miroslava Breach

CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).– Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, solicitó el cambio de medida cautelar de prisión a libertad condicional por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, y el martes próximo un juez federal tomará la decisión en la ciudad de Chihuahua.

El exfuncionario insiste en que fue torturado para declararse culpable del asesinato, pero no ha logrado demostrarlo ante el juzgado.

Hace ocho años, el 23 de marzo de 2017, Breach Velducea fue asesinada afuera de su casa, cuando esperaba a su hijo menor para llevarlo a la escuela. Ese crimen sigue impune, hay dos presuntos homicidas prófugos y continúa intocado el sistema criminal y político involucrado.

En Chínipas, desde donde presuntamente salió la orden para el ataque contra Breach, las autoridades estatales y municipales promovieron hace un año el culto al líder del grupo Los Salazares vía una obra turística premiada por el gobierno estatal.

Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, organización que coadyuva para esclarecer el atentado contra la periodista, recordó que aún están prófugos un autor intelectual, Crispín Salazar Zamorano (uno de los líderes de Los Salazares, que pertenece al Cártel de Sinaloa), y Jasiel Vega Vega, autor material. Ambos fueron identificados como presuntos homicidas por la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y un tribunal libró las órdenes de aprehensión hace alrededor de siete años.

Breach Velducea. Asesinato impune. Foto: Especial.

“Nos encontramos en esta exigencia para que las autoridades correspondientes hagan las labores de inteligencia necesarias para que sean llevadas a las instancias de justicia y ser juzgados por el homicidio de Miroslava”, dice Sara Mandiola en entrevista.

La abogada detalla que en el juicio contra Hugo Schultz están en una pugna legal porque éste solicitó la libertad condicional. La audiencia estaba programada para el 3 de abril último, pero debido a que no se habían satisfecho todos los medios de prueba, Propuesta Cívica solicitó más tiempo y el magistrado Roberto Antonio Alvoerde Martínez, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Chihuahua, firmó el acta de diferimiento y la reprogramaron para este 6 de mayo.

El delito por el que está preso es por participar como auxiliador para la comisión del homicidio de Breach Velducea. “No es una libertad anticipada, sino un cambio de medida cautelar. Nos vamos a oponer a eso, no es acorde con la justicia por haber sido un autor importante para la planeación y concretización del crimen de Miroslava”, explica la abogada.

Hugo Amed Schultz fue sentenciado a ocho años de prisión en un juicio abreviado en junio de 2021, una condena muy baja porque solicitó el procedimiento abreviado, aclara Sara Mendiola.

“Es necesario aclarar que no se trata de un recurso que hayamos interpuesto. Solicitamos el diferimiento de manera justificada porque los medios de prueba aún no están satisfechos, porque sin esos medios se pone en riesgo los derechos de las víctimas”.

En el juicio abreviado, Schultz Alcaraz reconoció su participación en el asesinato, después de que entregó información al grupo criminal que ordenó y ejecutó el homicidio. De acuerdo con la legislación vigente, por aceptar su participación recibió una condena menor.

Propuesta Cívica informó en 2021 que la FEADLE, como reparación integral del daño, determinó compensación económica y una disculpa pública de viva voz del sentenciado. La Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) federal ha incumplido dicha reparación de daño.

Por su parte, Schultz aceptó ofrecer la disculpa y dijo lo siguiente durante la audiencia en la que fue sentenciado:

“(...) lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron. La ausencia de Miroslava Breach como voz crítica del periodismo sin duda alguna afectó el derecho de la sociedad a la información pública”.

El sentenciado renunció en audiencia a su derecho de presentar recurso de apelación y conforme al artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las partes (fiscalía y asesoría jurídica) renunciaron al derecho de recurrir la sentencia judicial, por lo que quedó firme y el procedimiento pasó a etapa de ejecución de sentencia, expone Propuesta Cívica.

El comunicado sobre la sentencia, emitido por Propuesta Cívica, indicaba: “La pena atiende a que tratándose de un procedimiento abreviado existe el beneficio de reducción de los años de prisión que la ley establece para el delito en cuestión, aunado a que su grado de participación fue como auxiliador de los autores materiales e intelectuales del homicidio, esto a cambio de que el acusado acepte su responsabilidad y participación en los hechos y renuncie a su derecho a un juicio oral y garantice la reparación integral a las víctimas”.

Impunidad y cinismo

El año antepasado una escalera financiada por líder de Los Salazares reafirmó que el sistema político-criminal que asesinó a Miroslava Breach continúa intacto e impune.

En marzo de 2023 inauguraron en el cerro El Recodo, en Chínipas, la escalera considerada más grande de México, con mil 348 peldaños, un destino turístico destacado por el gobierno estatal actual. Autoridades municipales y estatales han solapado de estas forma la vida pública e impune de integrantes del grupo Los Salazares.

La obra turística fue patrocinada por Alfredo Salazar Ramírez, apodado el Muñeco, detenido en 2012 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2023 por el trasiego de drogas a Estados Unidos. Él era considerado lugarteniente de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, entre Chihuahua y Sonora, donde opera el grupo delictivo.

Placa del patrocinador de la escalera. Foto: Especial.

La inauguración de la obra turística fue seis años después del asesinato de la periodista Miroslava Breach. De acuerdo con una hipótesis del homicidio que trascendió en el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, esa fecha, 20 de marzo, es el cumpleaños de Alfredo Salazar, por lo que decidieron ‘ofrecer’ el crimen como ‘regalo’”.

Alfredo Salazar es hijo de Adán Salazar, principal líder de Los Salazares, quien también fue detenido en 2011 y posteriormente extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con la producción y tráfico de drogas.

La escalera no es la única que evidencia la actividad pública de Los Salazares en Chínipas. En la pandemia de covid, en 2020, distribuyeron despensas a nombre de Alfredo Salazar y cada despensa llevaba las iniciales AS. La gente entrevistada, cuyos videos fueron difundidos en YouTube, agradeció el regalo al “señor”.

En septiembre de 2023 la Secretaría de Cultura del gobierno de María Eugenia Campos Galván publicó una convocatoria para promover los primeros pueblos tradicionales de Chihuahua. Recibieron 17 propuestas, entre éstas la escalera más grande de México y una de las más extensas del mundo.

El 11 de enero de 2024 el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, realizó una rueda de prensa de su dependencia y los reporteros locales le preguntaron sobre la promoción de la escalera de Chínipas patrocinada por Alfredo Salazar. El funcionario aseguró que desconocía ese dato.

Gómez Gallegos, molesto, pidió a los medios hacer a un lado esos comentarios y en un tono elevado dijo:

“No debemos perder el enfoque, se los pido. O sea, si queremos vender el camello, tenemos que hablar bien del camello. O sea, yo les pido a través de sus micrófonos, de sus periódicos: vamos a hablar bien de Chihuahua, por el amor de Dios. O sea, si no hablamos bien, si transgiversamos (sic) la información, pues por eso salimos en los noticieros nacionales e internacionales”.

La escalera más grande de México. Foto: Especial.

El secretario agregó:

“Yo les pido de todo corazón, aunque se burlen de mí por lo romántico, pues que hablemos bien de Chihuahua, somos chihuahuenses. Vamos a sentirnos orgullosos de Parral, de Camargo, de Casas Grandes, de Gómez Farías, de Belisario Domínguez, de los cinco pueblos mágicos que tenemos, de los cinco pueblos tradicionales que tenemos.

“O sea, no podemos desviar la mirada pues hacia una tontería, tontería realmente. Y lo digo yo, Edibray Gómez, secretario de Turismo. O sea, yo les pido, por el amor de Dios: vamos a vender Chihuahua, por Dios. Chihuahua es muy bonito, Chihuahua es mágico. Tenemos 17 (proyectos promovidos) y se fijan en uno. Por el amor de Dios, ayúdenme a vender Chihuahua”.

@cafeciudadano Secretario de Turismo Edibray Gómez habló sobre la polémica de video promocional de la Escalera más alta de Latinoamérica ubicada en Chínipas, construida presuntamente por personas vinculadas al crimen organizando. #cuu #chihuahua #fyp ? sonido original - Café Ciudadano

Desde el año pasado Proceso solicitó una entrevista con el secretario de Turismo, pero no ha habido respuesta hasta ahora.

Una vez que se enteró de la promoción de la escalara más grande de México y la dedicatoria de la placa, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que se investigaría el caso. Sin embargo, hasta ahora la dependencia no ha dado información sobre la presunta investigación.

Chínipas también fue promovida turísticamente por el gobierno de Javier Corral en su medio oficial, Cambio 16, donde lo difundieron después del homicidio de Miroslava Breach como un lugar turístico.

Justicia a medias es impunidad completa

A ocho años del homicidio, el crimen continúa impune, con dos presuntos implicados que tienen orden de aprehensión y otros sospechosos que han sido señalados pero no son investigados.

Sara Mendiola advirtió que falta que las autoridades hagan labores de inteligencia para que por lo menos esas dos personas sean llevadas a las instancias de justicia para ser juzgados por el homicidio de Miroslava.

El año 2018 el caso del homicidio de Miroslava Breach fue atraído por la FEADLE, encargada de la investigación y detención de Hugo Schultz, quien ha intentado librar la cárcel con denuncias de tortura contra el exgobernador Javier Corral Jurado.

Sin embargo, el exgobernador expanista encubrió a tres panistas involucrados en la grabación de llamadas telefónicas con Miroslava Breach, en las que le exigían que revelara sus fuentes de una investigación que realizó sobre “narcocandidatos”, publicada en marzo de 2016.

Esas grabaciones y otras más fueron localizadas en un laptop que se encontraba en una casa de seguridad cateada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En marzo de 2016 el diario La Jornada y Proceso publicaron reportajes que señalaban narcocandidaturas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en algunos municipios de Chihuahua, durante el proceso electoral de ese año. El partido revocó dos candidaturas, entre éstas la de Chínipas, cuyo candidato era Juan Salazar Ochoa, sobrino de los líderes del grupo delictivo de la región.

De acuerdo con la investigación de la misma fiscalía, en las grabaciones participaron tres panistas: Alfredo Piñera, quien era vocero del PAN estatal, encargado de grabar las llamadas; José Luévano, quien en ese tiempo era secretario general del PAN y durante el homicidio fue secretario particular de Javier Corral, y quien ordenó grabar las llamadas, así como Hugo Schultz, quien pidió a la dirigencia del partido que le ayudaran a conseguir las grabaciones.

Schultz fue detenido en junio de 2021, cuando el caso ya estaba en manos de la FEADLE, ya que el gobierno estatal aseguró que no había elementos para investigar a ninguno de los panistas, así quedó documentado en el archivo hemerográfico.

Hugo Schultz perdió el año pasado el juicio de amparo 38/2023, en el que solicitó un “juicio de reconocimiento de inocencia”, por lo que alegó que fue víctima de tortura para declararse culpable por el homicidio de la periodista Miroslava Breach (23 de marzo de 2017), por la FEADLE, ya que no acreditó su denuncia.

El panista Hugo Amed Schultz aseguró ante el Tribunal Colegiado de Apelaciones en Ciudad Juárez, que él y otro testigo (familiar de la familia Salazar del grupo delictivo Los Salazares, que pertenece al Cártel de Sinaloa) fueron torturados para declarar que el exalcalde tuvo participación en el asesinato de la periodista chihuahuense.

El tribunal federal determinó negarle el juicio de amparo, de acuerdo con la directora de la organización Propuesta Cívica, que lleva el caso del asesinato de Miroslava.

Sara Mendiola dice que era predecible que el amparo no tuviera éxito porque Hugo Schultz no aportó elementos probatorios para comprobar que fue víctima de tortura, no presentó pruebas de las amenazas contra su hijo.

Frente a esa situación, Propuesta Cívica dio contestación al amparo con el mismo procedimiento abreviado en junio de 2021, en el que condenaron al exalcalde de Chínipas a ocho años de prisión. Él aceptó acogerse a juicio abreviado, aceptó los hechos y la acusación de la FEADLE.

“Miroslava era una periodista que estaba informando a la sociedad, de relevancia social, y que fue asesinada por ejercer su labor periodística. En ese sentido tendría que haber una mayor relevancia aunada a su pena de prisión y es pena baja, porque solicitó juicio abreviado”, dice Sara Mendiola

Miroslava en la Sierra Tarahumara. Foto: Especial.

Miroslava era originaria de Chínipas, conocía perfectamente la Sierra Tarahumara, su trabajo fue crítico, denunció la constante violación de derechos humanos. Los últimos meses de su vida puso énfasis en Hugo Schultz, quien pese a los señalamientos de lazos con Los Salazares, fue nombrado funcionario de Educación Indígena en el gobierno de Javier Corral.

Sólo lo retiraron de su cargo hasta que se conoció que participó en grabaciones telefónicas de periodistas, incluida Miroslava, para entregársela al grupo Los Salazares, según lo informó el mismo Schultz en su comparecencia durante el proceso penal contra Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry, sentenciado a 50 años por el homicidio de la también corresponsal de La Jornada.

La situación en Chínipas y en la Sierra Tarahumara continúa igual. El sistema es el mismo y la impunidad prevalece en la región.