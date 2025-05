Hackean cuenta de X de Lorenzo Córdova, expresidente del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la madrugada del 1 de mayo, la cuenta de X del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, fue hackeada por ciberdelincuentes que promocionan criptomonedas.

El hecho generó confusión entre los internautas, quienes detectaron mensajes inusuales publicados desde el perfil del académico, muy distintos a su estilo de comunicación habitual.

We're excited to announce the official launch of the $X Token Presale to the community!



Tap on the picturehttps://t.co/oy6Mvqvbpv