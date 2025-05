"A mí me vale": Natanael Cano desafía prohibición y canta narcocorridos en Feria de San Marcos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Natanael Cano se presentó el 3 de mayo en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025, en Aguascalientes, donde interpretó una serie de narcocorridos, a pesar de estar prohibidos en el estado.

Su presentación inició con temas que evitaban la alusión a la violencia y al crimen organizado. Sin embargo, tras la petición del público de canciones como “Cuerno azulado” o “El de la codeína” –que hacen referencia explícita a figuras del narco y al tráfico de drogas–, Cano hizo caso omiso a prohibición que hay en el estado sobre los narcocorridos en eventos públicos.

El cantante interpretó “Pacas de billetes”, un tema que incluye el número 701, asociado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

!!LE VALIÓ VERGA!!



El reconocido cantante de regional mexicano y líder del movimiento Natanael Cano cantó el tema “Pacas De Billetes” en el palenque de la feria de Aguascalientes lugar donde están prohibidos los corridos con apología al delito



Sin duda el más duro de Mexico pic.twitter.com/UqoTZWurm9 — FAVEKONG ???? (@FavelaCT__) May 4, 2025

Los asistentes le insistieron que cantara "Cuerno azulado", a lo que Cano respondió:

“Cuerno no me la tienen que pedir a mí, mi viejo. Cuerno se la tienen que pedir a su gobierno. Si tanto la quieren, hagan algo por eso. Con mucho respeto les venimos a cantar a Aguascalientes, compadre, y con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí”.

Desde el escenario terminó diciendo: "A mí me vale”, sobre las medidas restrictivas de las autoridades.

Natanael Cano se pronuncia ante la prohibición de los corridos ???? pic.twitter.com/U2F0Kz7Dlo — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) May 4, 2025

Cuando empezó a sonar "El de la codeína", los organizadores del evento bajaron el volumen, sin embargo, medios locales señalaron que Cano continuó con el apoyo de su propio equipo de audio.

Tras finalizar la canción, le apagaron las luces y el artista se retiró del escenario sin despedirse, poniendo fin a su presentación de manera abrupta.

Durante todo el concierto, estuvo presente un gran operativo de seguridad. Elementos estatales y federales escoltaron al cantante a su llegada y salida del recinto. Incluso asistió el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, para supervisar que no se hiciera apología al delito.

A pesar de que el fiscal estatal advirtió sobre posibles consecuencias legales para Cano si interpretaba corridos con apología al delito, no se ha tomado ninguna acción en su contra hasta ahora.

El artista salió escoltado del Palenque, directo al aeropuerto. Hasta el momento, ni Natanael Cano ni la autoridad se han pronunciado al respecto.