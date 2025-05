Graban a joven dejando a su amiga inconsciente en un taxi de aplicación: "¿Para qué se queda dormida?" (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una grabación difundida en redes sociales muestra a una joven que desciende de un taxi de aplicación y deja a su amiga inconsciente en el asiento trasero. La situación fue captada por la cámara del conductor, quien cuestiona a la joven por abandonar a su acompañante.

“¿Cómo crees que me la vas a dejar así?”, se escucha decir al chofer. La joven responde: “Sí, para qué se queda dormida, ese ya no es mi problema”. La pasajera inconsciente parece estar bajo los efectos del alcohol.

El conductor le pide que no se vaya y amenaza con llamar a la policía

El conductor insiste en que no puede quedarse con la joven sin supervisión. “Viene contigo y se va contigo”, dice. La otra mujer replica que ya marcó otro destino en la aplicación y que no piensa regresar por su amiga. “No manches, ya ni se despierta, yo tengo que trabajar”, señala el conductor. “Ese ya no es mi problema, adiós”, concluye ella antes de alejarse.

El chofer advierte que llamará a la policía. “Márcale a quien quieras”, responde ella mientras se retira. “Ahí se va a quedar porque yo no me la voy a llevar”.

Usuarios cuestionan la actitud y recuerdan el contexto de violencia contra mujeres

El video ha generado indignación en redes sociales. Usuarios señalan la falta de responsabilidad por parte de la joven y cuestionan su actitud, especialmente en un país donde la violencia contra mujeres es un problema persistente.

“Con esa amiga, ¿para qué quiero enemigos?”, escribió el conductor en la descripción del video, que ha sido replicado miles de veces.

Algunos internautas destacaron el uso de la cámara por parte del conductor como medida de protección. Otros señalaron que el incidente, si no fue escenificado, pudo haber puesto en riesgo a ambas mujeres y al propio chofer.

Se desconoce qué ocurrió con la pasajera abandonada

Hasta el momento no hay información oficial sobre lo que ocurrió con la joven inconsciente ni si las autoridades intervinieron. Tampoco se ha verificado si el hecho fue real o preparado con fines virales. La grabación se corta antes de que se pueda observar una resolución, lo que ha alimentado más especulación entre los usuarios en línea.