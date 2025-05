Sheinbaum se compromete a retomar el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a retomar el caso del asesinato de Regina Martínez, periodista de Veracruz, a 13 años de que no se logre justicia.

La corresponsal de Proceso fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su casa, aunque las autoridades locales en su momento buscaron sembrar la tesis de que se trató de un crimen pasional.

En 2020, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que reabriría el caso para darle justicia y concluir con la impunidad que prevalece en el caso, incluso lo mencionó como un compromiso.

A la presidenta Sheinbaum se le planteó la falta de avances o de información sobre el crimen, ante lo que enseguida respondió: “Sí, sí, lo retomamos”.

“Estamos en los hechos buscando que no queden impunes, no hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos”, aseguró en su momento el expresidente López Obrador, ante el planteamiento también de Proceso.

Martínez colaboró con esta casa editorial con la publicación de investigaciones sobre derechos humanos, delincuencia organizada y vínculos entre integrantes de cárteles y funcionarios de Veracruz del gobierno de Fidel Herrera, y fue asesinada en el gobierno del ahijado político de Herrera, Javier Duarte.

Hasta el momento no se conoce quién fue el autor intelectual del asesinato de la periodista, hecho que marcó un precedente en la violencia cometida contra el gremio periodístico en el país.