Conductor atropella a motociclista y su novia; ella estaba embarazada y perdió al bebé

YUCATÁN (apro).-Un conductor se pasó un alto e impactó su camioneta Lincoln contra un motociclista que viabaja con su novia; el joven identificado como Ángel de Jesús Méndez Ku murió y la mujer identificada como Fabiola, quien estaba embarazada de tres meses, sufrió un derrame cerebral, además de golpes en la pelvis, lo que provocó que perdiera el producto.

De acuerdo con las grabaciones Víctor "MRB", intentó darse a la fuga tras el percance, pero fue detenido, pese a ese antecedente, la jueza Silvia Pamela Cetina Bautista, le concedió continuar el proceso en libertar.

En un peritaje de los videos de las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se observa que Víctor se pasó la luz roja y los impactó.

En la búsqueda de justicia, la familia de Ángel realizó una protesta. Cerró la calle en la que su hijo falleció y a la par rezó.

“Mi hijo tenía un negocio en Komchen (una comisaría de Mérida), se dedicaba al comercio, tenía un puesto de frituras, este era su camino habitual, se dejó de trabajar y pasó por aquí”, relató en entrevista el padre de Ángel, Santos Enrique Méndez Mex.

La familia de Ángel está segura de que las relaciones políticas de los padres del presunto responsable influyeron en la decisión de la jueza Silvia Pamela Cetina Bautista de no dictarle prisión preventiva como medida cautelar.

El papá del responsable se llama Víctor Manuel Rodríguez Vivas y fue director de Servilimpia, la empresa paramunicipal de recolección de basura del Ayuntamiento de Mérida, durante la administración del exalcalde de Mérida, el panista Renán Barrera Concha.

Su mamá, Mariana Bernat, es la actual contralora del Ayuntamiento de Progreso, cuyo alcalde es el panista Erick Rihani.

Además, “su tío es panista y fue dos veces diputado estatal”, refirió el señor Santos, aludiendo al exdiputado del PAN, Manuel Díaz.

El papá de Ángel insistió en que había elementos suficientes para que Víctor permaneciera en prisión preventiva.

A partir del 29 de abril, fecha en la que perdió a su hijo, Santos no ha parado de tocar puertas. Incluso este lunes acudió a una audiencia con el gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, quien lo recibió y le turnó el asunto al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, Juan Manuel León León.

la FGE apeló a la decisión de la jueza Silvia Pamela Celina Bautista sobre las medidas cautelares que impuso a Víctor, presunto responsable, para que siga su proceso en prisión preventiva.

En la audiencia inicial, su defensa argumentó que no se demostró que tenía riesgo de fuga, además de que como no trabaja y estudia, y depende de su familia, no tiene dinero.

"La jueza alegó varias cosas, la primera que es dependiente de papá y mamá y que no se puede proveer de los recursos para evadir la acción de la justicia. Que entregando visa y pasaporte no puede sustraerse del estado y país", contó, indignado, el padre de Ángel.

Santos explicó que es gracias a ciudadanos que presenciaron los hechos, que se logró la detención del responsable. Un automovilista y un club de repartidores de la zona lo persiguieron y lo obligaron a regresar al lugar.

“Detrás había un coche; y él (el conductor) con un club de repartidores de la zona, lo persiguen, le cierran el paso, lo obligan a regresar, le apagan el auto y lo bajan”, apuntó.

Fabiola, la pareja de Ángel, sufrió un derrame cerebral, tiene golpes en la pelvis y los órganos colapsados.

“La operaron para retirar el coágulo de la sangre y está conectada a una máquina que la asiste en el corazón y pulmones”, expuso Santos.

Perdió el embarazo de tres meses y se reporta en estado grave.

La familia y amistades de Ángel lo despidieron el domingo con una cabalgata, pues a él le gustaba montar caballo; este martes colocaron una ofrenda floral y rezaron en la calle en la que murió.

“Siempre lo vimos alegre -dijo su papá-. Si estábamos tristes, nos hacía reír”.