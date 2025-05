Familias buscadoras: hacer el trabajo ante la incapacidad del Estado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de que desapareció su hija en 2020 y el Estado no le respondió como necesitaba para buscarla, una madre de la Ciudad de México llegó pronto a una conclusión: “El hartazgo, donde dices ‘ya me di cuenta de que no lo vas a hacer tú, tengo que salir yo con una pala y un pico a buscar restos de mi hija o a buscar alguna señal que me lleve a mi hija, porque tú no me vas a ayudar”.

En este segundo episodio de la docuserie periodística “La Metrópoli de los desaparecidos”, realizada por Proceso, familiares de personas desaparecidas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana explican por qué se han visto obligados a organizarse y profesionalizarse en distintas áreas y con sus propios medios para obtener información primaria y salir a buscar a sus seres queridos.

Cuentan cómo se han enfrentado al “elefante” burocrático y han sido víctimas de discriminación por parte de gobiernos que caminan lento, con leyes recientes y sus propias carencias operativas.

Aunque cada caso es distinto, las familias de víctimas de desaparición explican cómo la incapacidad gubernamental ha repercutido en sus vidas, en la de sus hijos y otros familiares, y qué es lo que las mantiene de pie, buscando, a pesar de todo.

En los relatos mencionan la forma en que fueron obligadas a formar colectivos para poder ser atendidas por el gobierno en turno y, con ello, tener acceso a recursos para seguir con la búsqueda de sus familiares.

Voces de la sociedad civil y de la Iglesia narran cómo ha sido el acompañamiento a las madres y padres buscadores en su caminar y cómo han echado mano de diversas iniciativas para obtener información que los acerque más al paradero de sus seres queridos “hasta encontrarles”.