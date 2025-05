Gobierno regularizará 933 mil viviendas en todo el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que lleva a cabo un censo para regularizar 933 mil viviendas en todo el país.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que de estas viviendas, 131 mil están inmersas en juicios masivos, 216 mil fueron adjudicadas sin que hayan sido escrituradas, 497 mil tienen créditos con un alto grado de adeudo y 89 mil viviendas corresponden a créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La presidenta Sheinbaum explicó que con el censo se tendrá claridad de cuáles viviendas están habitadas y cuál es su estatus, es decir, si en ellas habitan quienes solicitaron el crédito, un tercero o si tienen alguna demanda.

“Estamos revisando y tomando decisiones con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda y si la está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, ver en qué condiciones está esa familia, a lo mejor es una familia de mucha vulnerabilidad y en todo caso se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa”, puntualizó la presidenta.

Con corte al 5 de mayo, servidores de la Nación han censado 47 mil 845 viviendas, de las cuales, 87% están ocupadas y 13% desocupadas. De las viviendas censadas, 5 mil 776 están en el Estado de México; 4 mil 584 en Puebla y 4 mil 145 en Chihuahua, expuso el director del Infonavit. A partir del censo, se impulsarán soluciones para recuperar las viviendas, según sea el caso en el que se encuentren los inmuebles.

Avances del programa Vivienda para el Bienestar

Para 2025 el objetivo del programa Vivienda para el Bienestar es construir 186 mil viviendas nuevas y entregar 120 mil escrituras, además de 300 mil créditos de mejoramiento del hogar.

Con estas acciones se busca beneficiar a 2.1 millones de personas este año, recordó Edna Elena Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Además, la titular anunció que ya empezaron las obras en 28 estados del país y faltan por comenzar obras en Guerrero, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se prevé que para julio haya alcanzado la meta de la construcción de las 186 mil viviendas contempladas para 2025.

En cuanto al programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, en la zona oriente del Estado de México, ya se concluyó el censo para priorizar a personas con rezago social, y se han entregado 85 mil tarjetas de apoyos. En mayo se entregarán 15 mil.

La titular de la Sedatu, también advirtió a la población a tener cuidado y no dejarse engañar por falsos gestores relacionados con el Programa de Vivienda para el Bienestar y llamó a denunciar estos casos a través de los portales oficiales. La funcionaria recordó que toda la información está disponible en las páginas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), del Fovissste y del Infonavit.

Así avanza el Programa de Congelamiento de Créditos

Por su parte, Oropeza, titular del Infonavit, informó que los “créditos impagables” son 4 millones 155 mil al 31 de marzo. En mayo, 240 mil tendrán beneficios de tasa, mensualidad y saldos. Se detalló que en junio 500 mil créditos tendrán disminución de tasa de interés del 4%, así como descuento a la mensualidad.