Morena y el PRI se dan agarrón por el Fobaproa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En la primera sesión de la Comisión permanente, en la cual se abordó el tema político del día el “Fobaproa”, el diputado del PRI, Rubén Moreira y el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, se dieron un “agarrón” durante su participación, en la que ambos acusaron a sus respectivos partidos de dañar al país.

En una ríspida sesión, en la que desde un principio el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, encendió los ánimos de la oposición, al ordenar apagar el micrófono del coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, al discutir el reglamento y la agenda del día.

Orden que quedó implícita en el reglamento sobre la Comisión Permanente que aprobó el Senado, sin embargo, en San Lázaro no fue discutido, ni probado por lo que la sesión de este día se rigió por un reglamento acordado por la Mesa Directiva.

Después, durante la participación de los legisladores en la discusión sobre el Fobaproa,el morenista Alfonso Ramírez Cuellar reafirmó su postura sobre el Rescate Bancario y le dijo a Rubén Moreira que los gobiernos del PRI y el PAN lo aprobaron y hasta ahora los mexicanos lo siguen pagando, por lo que les exigió disculpas a los legisladores opositores.

“No estaba usted, pero sí estaba el Partido Acción Nacional y el PRI en una complicidad absoluta, convirtieron las deudas privadas en deudas públicas. Eso es lo que aconteció. Y todavía, todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país.

“Fue una crisis trágica, provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Zedillo…La deuda que hasta hoy, afirmó, siguen pagado los mexicanos por el Fobaproa, por lo cual le todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país.

“Lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas y legales en deudas públicas que todavía estamos pagando”, resaltó.

Ante eso, Rubén Moreira pidió la palabra y desde su escaño afirmó que Alfonso Ramírez Cuellar endeudó al país, ya que explicó que Enrique Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda y el expresidente Andrés Manuel, dejó el país con 18 billones de pesos, situación que calificó como una tragedia de la cual responsabilizo al morenista por votar por esas reformas oficialistas.

“Usted que vota el presupuesto y la Ley de Ingresos. Usted. Yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas.

“Porque usted no le pone presupuesto. Usted, usted, votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre”, afirmó.

La respuesta del morenista fue afirmando que Rubén Moreira siempre ha estado del lado equivocado ya que junto con el PAN y su partido avalaron una ley que convertía las deudas ilegales privadas en deudas públicas.