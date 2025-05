"No hay ninguna otra señal de que el T-MEC vaya a desaparecer": Sheinbaum ante dichos de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aun con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión del T-MEC, en la que caben todas las posibilidades, incluso desaparecerlo, la mandataria Claudia Sheinbaum consideró que hasta el momento no hay señales de que se pueda eliminar.

Según la presidenta, la posición de su administración es, desde luego, mantener el tratado y que la revisión o renegociación “sea lo menos posible”. Aunque coincidió con Trump en que comparado con el Tratado de Libre Comercio original “es mucho mejor”.

“Hay buena colaboración, entonces dudo que vaya a ser una terminación, es más bien el esquema en el que sabemos que a veces se comunican las cosas y hay comunicación y en cualquier caso hay mucha coordinación con el sector privado para no poner en riesgo de ninguna manera nuestra economía”, aseguró.

Dijo que, incluso en las pláticas en el sector de comercio y hacienda, no se ha planteado nada formal en torno a eliminar el T-MEC, “con excepción de la declaración que hizo ayer el presidente Trump que dijo ‘está bien, hay que revisarlo, igual hacemos otro’; tampoco dijo algo claro”.

La presidenta llamó a esperar a lo que va a ocurrir en 2026, “no hay que adelantarnos mucho, y esperar este tiempo, que logremos una mejor condición de la que tenemos ahora y continuamos nosotros con las pláticas”.

Aseguró que, “en cualquier caso, estamos preparados, hay mucha coordinación, también hay que decirlo, con el sector privado en México para los temas de exportación, de importaciones, todo lo que tiene que ver con el Plan México”.

La jefa del Ejecutivo federal interpretó que “el presidente Trump dice eso que no cumple las reglas de origen pues no está cumpliendo con el T-MEC y en esencia es cierto. Ahora lo que no cumple con el T-MEC tiene aranceles, en el caso de vehículos y otros productos. Lo que va por el T-MEC es libre de impuestos, con excepción también de una parte de vehículos, acero y aluminio”.

Al explicar ese aspecto, Sheinbaum aseguró: “Él se refiere a esa parte. En su declaración dice ‘se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa’. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el T-MEC vaya a desaparecer, nada, al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios tanto de Hacienda como de Comercio se sigue trabajando dentro del T-MEC”.

Sostuvo que una de las muestras es que México y Canadá fueron favorecidos en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles, en el marco del T-MEC, que como se revisará el próximo año, entonces “habla bien” del mismo acuerdo y de su permanencia.

En todo este proceso, dijo, “el peso ha reaccionado muy bien y lo asociamos a que la economía de México está sólida. En ese marco de todos estos cambios, México está en una situación preferencial, también Canadá porque se sabe que el tratado comercial ha sido benéfico para los tres países y además hay una integración muy grande de las economías”.

Por esa razón, lo sucedido del 20 de enero a la fecha, demuestra que “Estados Unidos también quiere conservar el T-MEC o con sus cambios que se puedan generar. Eso es lo que nos da mucha confianza y que tenemos muy buen diálogo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos”.

Concluyó con la idea de que “no creemos que vaya a haber esta cosa de que desaparece, pero siempre estamos preparados para cualquier situación, lo que no va a desaparecer es esta integración económica que hay que eso lo defienden las propias empresas de capital estadounidense porque tienen muchas inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá”.

Ayer, Trump descartó que su gobierno tenga el propósito de abandonar el T-MEC, sin embargo, acotó que en 2026 con Canadá y México se renegociará el acuerdo comercial y será cuando se decida si se modifica o termina.