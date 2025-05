Sheinbaum en desacuerdo con Taibo; no nacionalizarán Tv Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno de México no está pensando en nacionalizar canales de Tv Azteca, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que defendió la libertad de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), para expresar esta propuesta.

Los dichos de Taibo se dan en medio de las fricciones que tiene Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, con el gobierno, desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como por los cambios legislativos en materia de telecomunicaciones.

En lo que la mandataria federal sí se manifestó a favor es para que el millonario pague los impuestos que, con recursos judiciales, ha aplazado.

“Lo que sí decimos es que pague sus impuestos, eso sí, pero hay libertad de expresión. Igual Paco tiene derecho a decir lo que piensa, todo el derecho, y cualquiera tiene el derecho de decir lo que piensa”, dijo.

Sobre el tema expuesto por Taibo indicó: “Hay libertad de expresión y cada quien puede decir, también el dueño de Tv Azteca también dice muchísimas cosas, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no es nuestra intención lo que plantea Paco”.

Al consultarle si está de acuerdo con el planteamiento del director del FCE, respondió: “No, no es la intención del gobierno de México, pero hay libre expresión”.

Enseguida, la mandataria federal apuntó al contenido de Azteca, en especial, lo referente a las noticias sobre el gobierno, aunque lo hizo para ejemplificar que la libertad de expresión es para todos, lo cual, también, es un tema que se ha cuestionado con la iniciativa del Ejecutivo federal sobre Telecomunicaciones.

“Escuchen esta televisora, si nosotros pusiéramos el detector de mentiras dedicado a la televisora no acabaríamos todas las mañaneras, es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, pero hay libertad de expresión”.

Al finalizar su comentario reiteró: “Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora, pero no se puede estar de acuerdo con que haya libertad de expresión para unos y para otros no. O hay libre expresión o no hay libre expresión y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión y él puede decir sus opiniones, tiene derecho”.

El director del FCE dio estas declaraciones en el marco del Consejo Nacional de Morena, al cuestionar por qué no se tiene esta discusión “por razones de salud nacional”.