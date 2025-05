Slim, en nuevo deslinde, niega responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), del magnate Carlos Slim, aseguró que no existe resolución de autoridad alguna que determine su responsabilidad en el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro ocurrido hace cuatro años, que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados.

En cambio, apuntó a fallas en el diseño de la obra y a la falta de mantenimiento. La línea fue construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y el mantenimiento le correspondía a sus sucesores: Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de la República.

En un breve comunicado, CICSA, empresa del Grupo Carso, negó “categóricamente” ser la responsable de la tragedia ocurrida en la llamada línea dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El nuevo deslinde de la empresa propiedad del hombre más rico de México se dio luego de que el pasado lunes 12 víctimas del hecho se manifestaron afuera de sus oficinas en Plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el cuarto aniversario del accidente, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

Colapso en Línea 12. 26 muertos. Foto: Octavio Gómez.

Encabezados por su abogado Teófilo Benítez, informaron que obtuvieron un amparo contra CICSA por parte de un Tribunal Colegiado para que las indemnizaciones que ésta entregó a las víctimas sean revaloradas y asignadas de acuerdo con la capacidad económica de la constructora.

Como respuesta, este martes 6, Carso Infraestructura y Construcción negó “categóricamente” ser responsable del “lamentable colapso”, ocurrido entre los apoyos 106 y 107 del tramo elevado de la Línea, ubicados entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco.

CICSA se defendió y dijo que la Línea 12 fue construida “conforme a los más altos estándares de calidad nacionales e internacionales”, además de que fue avalada por expertos como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, Ingeniería, Asesoría y Consultoría, SA de CV, Estudios Económicos y de Ingeniería, SA, DB lnternational GmbH, ILF Beratende lngenieure AG, TÜV Süd Rail GmbH, Hamburg Consult GmbH y SYSTRA.

Incluso, agregó que la obra fue supervisada “en todo momento por los representantes del gobierno de la ciudad, quienes la recibieron, junto con un detallado manual de mantenimiento, a su entera satisfacción”.

La obra fue construida e inaugurada el 30 de octubre de 2012, en la recta final de la administración de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía del gobierno federal.

La empresa señaló que en ese manual se establecieron “las acciones necesarias para asegurar la integridad de la estructura en el tiempo”, así como “la inspección periódica y detallada de la estructura; en particular, cada vez que se presente un sismo superior a 6.5 grados”.

Según CICSA, 14 de estos sismos ocurrieron en el periodo “entre que la línea fue entregada por el consorcio y el día del lamentable accidente”.

Ese lapso comprende las administraciones de Ebrard Casaubón, Miguel Ángel Mancera Espinosa, José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum Pardo.

Rehabilitación, “de buena fe”

En el segundo punto del comunicado, CICSA recordó que participó en la rehabilitación de la Línea 12, “a fin de que los habitantes de esta ciudad pudieran recuperar la movilidad perdida”.

Según dijo, “se acudió, de buena fe y en forma solidaria, al llamado de las máximas autoridades políticas del país y de la ciudad, a colaborar para superar los daños materiales consecuencia de esta tragedia”.

Aunque tampoco lo dijo, CICSA se refirió al anuncio que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia “mañanera” del 30 de junio de 2021 cuando, sin tomar en cuenta a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que habló directamente con Carlos Slim y acordaron que éste se haría cargo de la rehabilitación de todo el tramo elevado.

“Él va a pagar todo", dijo el tabasqueño. Luego, prometió que la obra estaría lista “en un año”, lo cual no ocurrió.

AMLO. Acuerdo con Slim. Foto: Miguel Dimayuga.

En el punto tres de su comunicado, CICSA defendió que “tal como lo establecen diversos estudios periciales, la principal causa de los lamentables sucesos del 3 de mayo de 2021 fueron el diseño de la obra y la falta de mantenimiento”.

Y precisó: “CICSA no diseñó la obra y no era responsable del mantenimiento a la Línea 12”. Sin embargo, no señaló a quienes sí les tocó esa responsabilidad.

El cuarto punto lo dedicó a aclarar que no hay resoluciones de autoridades que determinen su responsabilidad en la tragedia:

No existe resolución de autoridad alguna que determine la responsabilidad de CICSA en el referido evento a causa de falla alguna en la construcción del tramo elevado de la Línea 12.

Dijo más: “No puede afirmarse que en las obras ejecutadas por CICSA hayan existido vicios o defectos de construcción o elementos faltantes y, menos aún, que esto pueda establecerse como la causa del lamentable suceso del 3 de mayo de 2021”.

En alusión a la protesta de las víctimas del colapso, la empresa de Slim detalló que ofreció participar en los procesos de apoyo y reparación integral de daño de las víctimas “de buena fe y en forma solidaria” con ellas.

Agregó que su participación se dio bajo los lineamientos definidos con la Comisión Ejecutiva de Apoyo a Víctimas de la CDMX —dirigida entonces por Ernesto Alvarado— y la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), encabezada por Ernestina Godoy, actual consejera Jurídica de la Presidencia. Según la empresa, “más de 95% de las víctimas han participado en este proceso”.