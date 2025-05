Trabajadores no portarán armas: SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que es “falso” que sus empleados administrativos portarán armas. La postura del órgano fiscal se da luego de las modificaciones aprobadas el 30 de abril sobre la Ley Federal de Armas y Fuegos Explosivos.

“Es necesario precisar que esta institución cuenta con licencia autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), única y exclusivamente en la modalidad de “Seguridad privada en los bienes”, la cual proporciona servicios de seguridad y protección a instalaciones y edificios del SAT”, informó la dependencia que encabeza Antonio Martínez.

En una tarjeta informativa detalló:

•El objetivo principal de la reforma es fortalecer el control sobre la posesión y uso de armas en México, así como endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de dichos artefactos y regular, de manera más estricta, la portación y comercialización de armamento en el país.

• Además, se busca fomentar la cultura de la paz, mediante campañas permanentes de desarme.

• El proyecto de decreto señala que los organismos públicos que obtengan la licencia oficial colectiva, por parte de la Sedena, sólo podrán emplear el armamento autorizado en funciones de carácter oficial y de seguridad pública.

El SAT condenó las publicaciones realizadas en medios de comunicación donde se indica que el personal portaría armas.

Legislación

El pasado 30 de abril, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permite portar armas a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico), para cumplir sus funciones de seguridad, siempre que lo acrediten.

La reforma, que fue aprobada por unanimidad por 105 votos a favor.

Anteriormente, la ley en la materia disponía que, para expedir un permiso de portación de armas, el interesado debe tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar, no tener impedimento físico o mental para su manejo, no haber tenido condena por delito cometido mediante el empleo de armas, no consumir drogas.