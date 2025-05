Trabajadores del IFT protestan frente al Senado para exigir certeza con sus liquidaciones (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el primer conversatorio sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, decenas de trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se manifiestan a las afueras del Senado de la República exigiendo certeza en su situación laboral.

Los trabajadores cerraron la circulación de la avenida Paseo de la Reforma y al grito de: ¡No son privilegios, son nuestros derechos!, y con pancartas con la leyenda: “Respecto a nuestros derechos laborales” y “Senadores cumplimos con México, merecemos una liquidación conforme a la Ley”, pidieron respeto a sus derechos laborales.

Entre los trabajadores se encontraba Gonzalo Trejo Amador, director de Acceso a la Información y Obligaciones de Transparencia y Archivo en el IFT, quien resaltó que se manifiestan para tener la certeza laboral y sobre sus liquidaciones.

“Ya vimos lo que sucedió con los otros cinco órganos autónomos. Dicen lo mismo, porque es la reforma constitucional. Les aplica a los órganos autónomos que también se extinguieron ya los cinco restantes y están saliendo a las calles porque no se les paga su liquidación correspondiente, porque no se establece un proceso de transferencia para ser recontratado. No se les define nada. Hoy justamente venimos para eso.

“En la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, en su artículo 8 recoge esta frase de que se respetarán los derechos laborales, pero no dice más. Para nosotros ya, como lo que hemos visto, no significa nada. Queremos que se establezca claramente que el personal que no sea transferido será liquidado y que los recursos de hacienda sean transferidos para que se logre ello”, explicó a Proceso.

El trabajador también dijo que sus compañeros y él buscan que en la nueva reforma se establezca una mesa de transferencia para el personal laboral del IFT y el nuevo organismo.

Gonzalo Trejo también afirmó que el Estado mexicano invirtió durante más de una década para que se formara personal altamente capacitado en el IFT, sin embargo, la contratación de estos especialistas no se recoge ahora en la nueva iniciativa.

Durante su participación en el primer conversatorio, el comisionado presidente IFT, Javier Juárez Mujica, pidió que la iniciativa tenga la certeza en los recursos financieros para respetar los Derecho Humanos de todos sus trabajadores.

También, la semana pasada, en el “Foro Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades” organizado por la Cámara de Diputados, Javier Juárez Mujica pidió al Congreso recursos para que se pueda liquidar conforme a la Ley a los trabajadores del organismo.