Madres buscadoras piden que la presidenta Sheinbaum las reciba aunque sea "cinco minutos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A unas horas del festejo del 10 de mayo, las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez más, que las reciba para que las escuche, por lo menos “cinco minutos”.

La intención de ver directo a la presidenta Sheinbaum es que les brinde la certeza y confianza en esas mesas de diálogo que se abrieron en la Secretaría de Gobernación.

“Queremos verla a usted para poderle pedir que nos dé la confianza plena, que nos dé la fortaleza y la paz, tranquilidad de que sí va a buscar que esa reforma nos beneficie, no nos perjudique. Es una reunión ejecutiva en la que no le vamos a hacer perder el tiempo, le vamos a ir a ofrecer nuestra ayuda”, aseguró Yolanda Morán Isáis, directora del colectivo Búscame, buscando desaparecidos México.

Quienes se han convertido también en víctimas por la falta de instituciones para la búsqueda de sus seres queridos, no aparecieron en la agenda presidencial de este fin de semana.

Desde las 6 de la mañana Morán se mantuvo en las puertas de Palacio Nacional con un megáfono para solicitar la audiencia con la presidenta Sheinbaum o que les permitieran entrar a la “mañanera del pueblo”.

Acudieron cuatro personas, pero fueron en representación de los 110 colectivos que conforman la agrupación de búsqueda de personas desaparecidas, quienes se coordinan para la velada previa al día de las madres y su posterior marcha, este sábado, en el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México.

Dentro de la sede presidencial, la prensa recordó a la mandataria federal enviar un mensaje con motivo del día de las madres.

“Ay muchas felicidades a todas las mamás, muchas muchas felicidades, ser mamá es algo extraordinario, también tiene sus dificultades, complicaciones desde que nacen los pequeñitos hasta que tienen 60 años uno sigue preocupado por sus hijos, entonces muchas felicidades a todas las mamás”.

Mientras, afuera, Yolanda repetía la petición de ser recibida, en algún momento incluso con “las mañanitas”, pero con una letra distinta: “Usted es madre, nosotros sabemos que nos entiende (…) Señora, por favor, le ruego a usted su atención que nos pueda recibir, que nos atienda, no es más que cinco minutos”.

Yolanda que busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán desde hace 17 años afirmó que durante tres sexenios ha ido a buscar a quien está en la presidencia y lo hace, en especial, cada 10 de mayo.

“Y nunca hemos tenido la suerte de que nos reciban. Espero que usted como madre, como mujer, como presidenta, nos pueda atender, por favor. Señora, dentro de la mañanera puede también tomar en cuenta este mensaje que le traemos y le estamos pidiendo”, expresó con megáfono dirigido hacia el balcón de Palacio Nacional.

También, le llevaron un ramo de flores que dejaron en las vallas que rodean y protegen las paredes de Palacio Nacional. En tanto que adentró la jefa del Ejecutivo mexicano remató su breve mensaje del día de las madres con el envío de “nuestro cariño, nuestro apoyo siempre y es tiempo de mujeres”.

Morán repitió: “No sea usted como los anteriores presidentes que nunca quisieron salir. Mandaron a su secretario de Gobernación, de derechos humanos, pero a quien queremos ver es a usted”.

Así como las mujeres, en especial las jóvenes, esperaban que la primera presidenta de México saliera a dar un mensaje empático el pasado 8 de marzo; ahora también Morán esperaba que “saliera cinco minutos, que nos atienda, que pensamos que por ser presidenta mujer, por ser mujer, por ser madre nos iba a entender y nos iba a recibir, a escuchar, pero hasta ahorita no se ha hecho presente con las madres de desaparecidos”.

La crisis por las personas desaparecidas en México, afirmó, es un tema de lesa humanidad reconocido por la ONU “y que sin embargo el mismo gobierno desmiente o les llama mentirosos a los de la ONU cuando han venido, han visitado, han estado en los estados y para ellos ha sido generalizada la problemática. Ahorita es difícil dar un estado que no tenga problemas. Entonces, todo el país está ardiendo y no lo reconoce”.

Entre el llamado, la recordó a la presidenta: “Una madre nunca se cansa de buscar a sus hijos, una madre nunca baja los brazos para poder investigar y encontrar la verdad y la justicia, una madre siempre va a dejar su casa para salir en su búsqueda. Una madre va a salir a escarbar, subir cerros a donde tengamos que ir para buscar a nuestros hijos. Pero no vengo a reclamarle eso, vengo a pedirle una reunión”.

Por la relevancia del tema y pese a la coyuntura, reprocha que “debió de haber sido un tema de su agenda del día de hoy más amplio: Darle más voz a las madres de desaparecidos. Darle más importancia al hecho de que hay muchas faltas, muchas carencias, no solo de seguridad, sino de materiales en los centros de identificación, de ministerios públicos, o sea, hay muchas carencias para poder cumplir con este delito”.

Para la madre buscadora que forma parte del Movimiento por nuestros desaparecidos en México que tiene 110 colectivos a nivel nacional, en el país “nuevamente se está encendiendo el país con movimiento de cárteles. Entonces, que lo reconozcan. Ya no nada más fue Jalisco en donde apareció eso. Fosas están apareciendo en muchos lugares, pero no les dan la importancia que debe de ser. No les conviene, no quieren o no les interesa”.

En torno a la declaración de la presidenta Sheinbaum Pardo de integrar sus propuestas a la propuesta que envió al Legislativo y que, de ser varias o muy distintas podría ser una nueva iniciativa, la madre buscadora dijo que temen que no se incluyan los cambios necesarios y mencionó un punto que les preocupa.

“Es que ahí están pidiendo que haya amnistía y nosotros decimos: "¿Por qué?" O sea, no, nunca hemos estado de acuerdo. Si alguien cometió un delito que cumpla sus sentencias y ahorita han estado absolviendo a muchos de los delincuentes”.

Cuestionó: “¿Por qué? Que porque el expediente está mal hecho, que porque… y es gente pesada de los delincuentes y eso no es lo que queremos. O sea, hay cosas que sí nos afectan demasiado en la reforma íntegra que mandó ella y que sí es muy conveniente que se modifique. Le esperamos nosotros, tenemos confianza”.

La directora del colectivo recordó a la autoridad que tanto ellas como los asesores legales, “no somos ignorantes, quienes somos las cabezas de los colectivos estamos preparadas, tenemos abogados que son empáticos y que ellos son quienes nos ayudan a revisar las leyes y tenemos puntos muy importantes en los que debemos que cambiar esa reforma”.

Alertó que la aprobación de los cambios legislativos “no debe de salir tal y como la mandaron y al parecer, eso es lo que se dice en radio pasillo, que va a suceder en la extraordinaria. Estamos trabajando, hemos tenido cinco mesas. Hemos aportado las carencias, los errores y lo que hay que hacer y modificar. Sí, sí requiere reformas, no decimos que no, pero no todas las que están en lo que ella quiere que la autorice”.

Ellas tienen conocimiento de que el periodo extraordinario para abordar las iniciativas en materia de búsqueda de personas desaparecidas será el próximo 3 de junio, lo cual no ha sido confirmado por la autoridad competente, es decir el Legislativo.

En los hechos hay otra preocupación: la profesionalización de personal de búsqueda en fiscalías y comisiones de búsqueda, especialmente la continuación de la estrategia.

“Apenas los certifican, apenas les dan el curso de derechos humanos, apenas tratan de prepararlos cuando ya pasó el sexenio y entra nueva gente y otra vez y otra vez y otra vez. La realidad es que no están ni las policías ni los militares, menos la Guardia Nacional, preparadas en cuestiones de derechos humanos. Son violadores de derechos humanos. Eso sí lo saben hacer. Necesitamos personal capacitado para que trabajen de inmediato, no hasta cuando ellos quieran”.

Para esta conmemoración, mientras la mandataria mexicana acudirá a un evento en Morelos y después “ya voy a invitar a mi mamá a comer aquí, a pasarla en familia”, según declaró este miércoles, las madres buscadoras se mantendrán en una velada y posterior protesta por sus hijas e hijos desaparecidos, ambos hechos en la capital del país.