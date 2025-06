Clara Brugada vota en elección judicial; afirma que habrá seguridad en todas las casillas de la CDMX

CIUDA DE MÉXICO (apro) .- Este 1 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitió su voto para la elección del Poder Judicial en la colonia San Miguel Teotongo, de Iztapalapa, desde donde afirmó que esta jornada electoral en la capital mexicana será pacífica: “Ya saben que es una elección difícil porque son muchos candidatos”.

Al emitir su voto, la morenista subrayó que esta jornada representa un inicio para que el Poder Judicial sea “democrático, cercano a la gente y producto de una elección popular”, en referencia al carácter inédito de este proceso electoral. Con ese mensaje, respaldó una de las principales apuestas del actual gobierno federal: la elección directa de jueces y magistrados.

La mandataria local llegó al territorio que gobernó como alcaldesa acompañada de su perro Iztli, así como del secretario de Gobierno, César Cravioto, y la secretaria de Cultura, Ana Francis López, quienes entraron con ella a las 10:25 horas.

No había más de tres personas esperando emitir su voto, por lo que la dirigente pasó con rapidez y dentro de la casilla solo se demoró seis minutos. No aclaro si utilizó o no un acordeón, pero al salir compartió que desde hace tiempo estuvo analizando a los candidatos a quienes les concedió su voto: “Aquí fue el momento de recordarlos y votar”.

Desde su casilla en Iztapalapa, llamó a la ciudadanía a participar de manera consciente: “Les digo que aprovechen este día porque no vaya a agarrarnos la lluvia, y que lo hagan de manera consciente, decidida, que es un inicio para que el Poder Judicial sea democrático, cercano a la gente y producto de una elección popular”.

Al ser cuestionada sobre la participación ciudadana que ha registrado la jornada electoral, respondió: “Ahí vamos, ahí vamos. Como ustedes saben, se están instalando ya casi la totalidad de las casillas y la gente está participando, así que vamos a esperar”.

Aunque Brugada ofreció sus declaraciones durante las primeras horas de la mañana, cuando aún no terminaban de abrir la totalidad de las casillas, aseguró que será una elección pacífica: “La población que quiera salir a votar lo podrá hacer y esperamos que durante todo el día haya participación de la gente”.

Entonces, añadió que ella pasara el día acompañada de las fuerzas armadas de México, pues fue invitada a un evento de la Secretaría de Marina, para conmemorar que este domingo también se celebra una efeméride en nombre de la institución.

En cuanto a la seguridad en las casillas de la Ciudad, afirmó que habrá “por lo menos” un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en cada una:

“Hay un operativo de seguridad que está en toda la ciudad se han reforzado los lugares que se consideran que tenemos que reforzar la seguridad, es decir, tenemos un operativo en el que vamos a garantizar al menos una participación de la SSC por cada casilla, al menos un policía en cada casilla vamos a tener”.

La casilla en la que le tocó votar a Brugada estuvo custodiada de al menos 70 uniformados de la dependencia encabezada por Pablo Vázquez.

Una vez que se retiró la jefa de Gobierno, el despliegue policial en la zona se hizo menos evidente e incluso, la casilla se mantuvo sin ningún policía resguardando el espacio por al menos 20 minutos.