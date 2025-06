Lo importante es el proyecto, no quién gane la presidencia de la SCJN: dice Yasmín Esquivel al votar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa, candidata a conservar su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo importante no es quién gane la presidencia de la institución sino el proyecto de transformación del Poder Judicial.

Así lo afirmó Esquivel al emitir su voto esta mañana en la casilla 4458, y enfatizó en que la ciudadanía exige una justicia real y sin corrupción independiente de quién será el nuevo presidente o presidenta de la Corte.

“Más allá de quien vaya a obtener la Presidencia, lo importante es el proyecto, el proyecto de cambio, de transformación, una justicia de puertas abiertas, es lo que quiere la ciudadanía, una justicia real, auténtica, sin corrupción, sin privilegios, eso es de lo que se trata, el proyecto, más que el que lo vaya a presidir”, señaló.

Del resultado de la votación de este domingo, el candidato a ministro que obtenga el mayor número de sufragios será quien presida, por los siguientes dos años, la SCJN.

Pese a la invitación de diversos personajes públicos de no participar en la votación de este domingo para elegir jueces, magistrados y ministros, la candidata confió en que la participación de la ciudadanía sea copiosa.

“Que sea una participación importante copiosa y que venga la población a votar”, dijo.

“Las encuestas apuntan a que el 50% de la población sabe que hoy hay elecciones y por lo menos el 20% o más han dicho que van a participar”.

La casilla en la que la ministra votó, inició más tarde de lo previsto, a las 8:30 empezaron a votar las 15 personas que llegaron desde las 7:15 horas.

Anticipando la llegada de Esquivel Mossa, la casilla ubicada en la calle Málaga en la colonia Insurgentes, fue resguardada por 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y las calles aledañas por otras decenas más de uniformados.

Para cuando Esquivel Mossa llegó, a las 8:40 horas, la fila de votantes se había disipado, por lo que la ministra, quien afirmó que ya tenía identificados a los candidatos por los que votaría, se tardó menos de 5 minutos en salir de la casilla.

“Es una jornada histórica, no tenemos precedente, no podemos hablar de un porcentaje porque no hay un antecedente igual, es la primera vez que vamos a elegir a los juzgadores de nuestro país, México está avanzando en democracia y ante este primer ejercicio el porcentaje que haya en las casillas va a ser un porcentaje importante, muy importante el que llegue a las casillas, sin embargo, ustedes se han dado cuenta de las encuestas que más del 50% de las personas saben que hoy hay votaciones, que se va a elegir a los juzgadores, y más del 20% dice que va a participar, en base a eso, me parece una cifra importante, pero sí, lo ideal sería que participara el mayor número, sin embargo, no tenemos un precedente más que lo que ustedes han dado cuenta de encuestas”, indicó al salir de la casilla.