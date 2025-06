Éstos son los mexicanos en riesgo de perder la visa de EU por médicos cubanos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De aplicarse en México la restricción de visas a Estados Unidos que anunció su secretario de Estado, Marco Rubio, contra funcionarios de gobiernos de Centroamérica que han contratado a médicos cubanos, integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su equipo de trabajo cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México; así como del gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, podrían estar en la mira para no poder viajar al vecino país del norte.

Luz Elena González Escobar, actual secretaria de Energía y una de las mujeres de mayor confianza de la mandataria federal; Oliva López Arellano, exsecretaria de Salud (Sedesa) del gobierno capitalino; Juan Antonio Ferrer Aguilar, exdirector del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y Jesús Antonio Garrido Ortigosa, exdirector General de Administración y Finanzas de la Sedesa, firmaron documentos para hacer posible que el gobierno de Cuba enviara a doctores de la isla a México desde 2020.

López Arellano y González Escobar. Fotos: Gerardo Luna / Eduardo Miranda.

El pasado martes 3 de junio, Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, anunció la imposición de restringir visas para entrar a Estados Unidos a funcionarios de gobiernos centroamericanos que participaron en la realización de “misiones médicas” de Cuba en el extranjero. La medida aplicaría también a sus familias.

Ferrer Aguilar y Garrido Ortigosa Fotos: Benjamín Flores / linkedin.

El republicano de ascendencia cubana acusó en un comunicado que dichas misiones representan la “explotación” de sus profesionales en un esquema de “trabajo forzoso” que enriquece “al corrupto régimen cubano” y afecta el servicio para los habitantes de la mayor de las islas antillanas. Y explicó que esa medida busca promover la rendición de cuentas de quienes perpetúan esas prácticas, además de subrayar el compromiso de Washington con el respeto a los derechos humanos y laborales.

El 6 de noviembre de 2019, la organización Prisoners Defenders presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (PNU) y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aún así, el gobierno de México se sumó a esos países.

Sheinbaum, la impulsora

Un contrato en poder de Proceso demuestra que fue la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, quien promovió la llegada de médicos cubanos a la capital con el argumento de apoyar en la atención de la emergencia sanitaria por covid 19, como lo publicó el semanario en su edición 2277 de junio de 2020.

El “Acuerdo de Cooperación Bienal” -cuya copia tiene esta casa editorial- fue firmado el 23 de abril de 2020 entre la entonces titular de la Sedesa, Oliva López, y su director de Administración, Jesús Antonio Garrido, con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, representado por el entonces embajador en México Pedro Núñez Mosquera.

Dicho acuerdo consistió en un pago de casi 136 millones de pesos para que 585 médicos cubanos de diversas disciplinas y especialidades colaboraran tres meses en hospitales de la Sedesa destinados a la atención de pacientes con el virus SARS-coV2.

Marco Rubio. Reprueba "misiones médicas". Foto: Jose Luis Magana / AP.

La primera cláusula del documento indicó que el objetivo del acuerdo fue la cooperación técnica, científica y académica en materia de salud, “que contribuyan a fortalecer la estrategia mexicana ante la situación de emergencia sanitaria para la atención de la epidemia”.

En la segunda disposición, el acuerdo detalló que el gobierno de Sheinbaum pagó en una sola exhibición por dicho “apoyo” médico 135 millones 875 mil 81 pesos. Sin embargo, el gobierno cubano pidió que el depósito fuera “en euros”; lo que representó unos de 5.3 millones de euros, según el tipo de cambio de ese entonces. Esa cantidad fue enviada al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel vía el Banco Financiero Internacional SA La Habana, bajo el beneficiario Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA (CSMC SA).

Sheinbaum. Pagos al gobierno de Cuba. Foto: Eduardo Miranda.

Se trata de la empresa privada del gobierno cubano encargada de recibir los pagos por todas las “misiones médicas” que envía a distintos países del mundo desde hace años.

En los antecedentes del Acuerdo, los firmantes argumentaron que, en el contexto de la pandemia, “se acentúa la necesidad de la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas para vigilar el cumplimiento y observancia en materia de derechos humanos”.

Los médicos cubanos llegaron a la CDMX el 27 de abril. En declaraciones a la prensa, López Arellano dijo que posiblemente el acuerdo se extienda “hasta agosto”. Sin embargo, a la fecha aún hay, aunque pocos, doctores de la isla que laboran en hospitales y clínicas de la capital.

El convenio con AMLO

Lo pagado por el gobierno de Sheinbaum a la isla fue la misma cantidad que la administración de la entonces mandataria local solicitó al Insabi del gobierno de López Obrador y que esa dependencia federal depositó el 21 de abril del mismo año en una cuenta abierta el mismo día en el banco HSBC.

Dicho monto fue registrado en el “Convenio de colaboración para apoyar la atención de la epidemia originada por el virus SARS-coV2 (Covid 19)”, cuya copia también tiene este semanario.

Ese convenio fue firmado por el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar; la secretaria Oliva López, el director Administración y Finanzas de la Sedesa, Jesús Antonio Garrido, y la entonces secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX, Luz Elena González Escobar.

En la cláusula tres del convenio entre la administración de Sheinbaum y la de López Obrador se especifica que los recursos otorgados debían destinarse “exclusivamente para incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud de la Ciudad de México, para hacer frente a la emergencia sanitaria” y se aclaró que la Sedesa sería la dependencia que guardaría la relación laboral con el personal que contrate.

Apoyo para atender la pandemia de covid. Foto: Michael Balam Chan / Cuartoscuro.

El pasado 27 de marzo de 2025, la ya presidenta Claudia Sheinbaum nombró al extitular del Insabi, Ferrer Aguilar, como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con sede en París, Francia. Quien también siguió a la titular del Ejecutivo fue González Escobar, a quien le confió la Secretaría de Energía a partir del inicio de su gestión, el 1 de octubre de 2024.

En tanto, López Arellano es profesora investigadora en la UAM Xochimilco y consultora nacional en Sistemas y Servicios de Salud en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (PMS) en México, mientras que hasta marzo de 2024, Garrido Ortigosa fue director general de Administración y Finanzas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del gobierno capitalino.

La contratación de médicos de Cuba en la CDMX no duró tres meses, sino que se alargó hasta la actualidad y se extendió a todo el país por orden del presidente López Obrador, bajo el argumento de la escasez de médicos “provocada por los gobiernos neoliberales” y porque falta cubrir la demanda de atención en lugares lejanos o de difícil acceso a donde los profesionales mexicanos “no quieren ir”.

El 16 de julio de 2024, en la conferencia del aún presidente López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, declaró que 950 médicos cubanos, contratados por esa dependencia, seguían laborando en 23 estados del país y adelantó que se sumarían dos mil 700 más especialistas en Medicina Interna, Pediatría y Urgencias.

Díaz-Canel. Médicos para captar dinero. Foto: Cristian Hernández / AP.

Ya como mandataria federal, Claudia Sheinbaum reafirmó la permanencia de las misiones médicas cubanas durante su gestión. El pasado martes 4, la morenista contestó a las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre su advertencia del retiro de visas a quienes promuevan estas misiones: “Primero, no es trabajo forzado. Bueno, tendría que demostrarse”.

Agregó que no ve “ningún problema” en esas contrataciones. “Es legal, es abierto y no tiene problema”, agregó y pidió a Estados Unidos tener “colaboración, coordinación, pero no subordinación. México define su política exterior”.

Y sobre el posible retiro de visados a funcionarios mexicanos relacionados con las misiones cubanas, sólo afirmó: “Hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México”.