Kristi Noem arremete contra Claudia Sheinbaum por alentar protestas en Los Ángeles

WASHINGTON (apro).- Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Interior en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó a la presidenta de Sheinbaum por alentar a la comunidad inmigrante a que lleven a cabo protestas en Los Ángeles, California.

“Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso”, sentenció Noem durante una sesión de preguntas y respuestas con representantes de la prensa llevada a cabo en la Oficina Oval de la Casa Blanca y encabeza por Trump.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, remató la importante e influyente funcionaria del gabinete de Trump.

El pasado fin de semana y la noche de este lunes, en Los Ángeles se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes que rechazan las políticas antimigratorias de Trump, con elementos de la Guardia Nacional de la policía local y agentes federales migratorios.

Al ser cuestionado por la prensa respecto a los actos violencia de anoche y sobre si eso implicase que evoque el Acta de Insurrección que data 1807, lo que le permite desplegar a las fuerzas armadas para enfrentar a cualquier amenaza a la seguridad de Los Ángeles, Trump no lo descarta.

“Si hay una insurrección, ciertamente la invocaré; vamos a ver, pero puedo decirles que lo de anoche fue terrible, y lo mismo lo de la noche anterior… hubo ciertas cosas que anoche ocurrieron en Los Ángeles que pueden ser llamadas insurrección, fue terrible”, sostuvo Trump.

El fin de semana el presidente de Estados Unidos ordenó al Comando Norte del Pentágono desplegar a unos 2100 elementos de la Guardia Nacional, y este lunes por la tarde pidió también al Departamento de Defensa la activación de 700 marines para contener a los manifestantes.

La militarización de la disolución de protestas antimigratorias en Los Ángeles, es parte de la escalada que Trump ordenó llevar a cabo al Comando Norte, luego de que considerar incompetente al gobernador de California Gavin Newsome, para parar las protestas y actos violentos.

“Hace un día hablé con el gobernador Newsom, le dije que tenía que hacer un mejor trabajo”, anotó al respecto el presidente Trump durante la sesión de preguntas y respuestas en la Oficina Oval.

La secretaria Noem no se conformó con la condena que hizo a la presidenta Sheinbaum por llamar a los migrantes a que en Los Ángeles se manifiesten pacíficamente, sino que también alabó a Trump y lo alentó a usar cualquier herramienta constitucional contra las protestas.

“Tiene a su disposición cualquier autoridad constitucional para enviar a la Guardia Nacional bajo el título 10 de defensa a la seguridad nacional… estoy increíblemente orgullosa del presidente por activar a la Guardia Nacional y por enviar a estos marines, porque específicamente tiene la misión de llenar las necesidades que tengamos en el terreno”, enfatizó la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos.