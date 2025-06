Por burlas de Fernández Noroña, senador de EU propone elevar el impuesto a las remesas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se burló el día de ayer de la propuesta de subir 15% el impuesto a las remesas de migrantes, y este martes, el senador de Estados Unidos, Eric Schmitt, informó que gravarán un 5% más el impuesto.

En sus redes sociales, el legislador estadunidense publicó un video de Fernández Noroña en el que se burla de la propuesta de cuatriplicar el impuesto a las remesas de los migrantes, y en el mismo post le informa que el impuesto lo acaba a subir un 5% más.

The president of the Mexican Senate is very upset about my bill to quadruple the proposed remittance tax.



At a press conference yesterday, he laughed at the idea.



Guess what? The remittance tax just got 5% higher. pic.twitter.com/Fw6P3xxEDz