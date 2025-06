Conago cierra filas con Sheinbaum ante la condena de Kristi Noem

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) expresó su respaldo institucional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los señalamientos de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, acerca de las manifestaciones ocurridas en la ciudad de Los Ángeles, California.

La funcionaria, integrante del ala dura del gobierno del presidente Donald Trump, condenó este martes a la presidenta Sheinbaum por alentar a la comunidad inmigrante a que lleven a cabo protestas en Los Ángeles.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, dijo Noem en la Oficina Oval al lado de Trump.

“El valor del diálogo”

En su pronunciamiento, los gobernadores de todos los partidos sostuvieron que la presidenta Sheinbaum nunca ha llamado a protestas violentas.

“Por el contrario, ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas, con apego a la ley y al respeto mutuo. La presidenta ha enfatizado el valor del diálogo como vía para la resolución de diferencias”, dice el manifiesto compartido por la Conago en su cuenta de X.

“Quienes integramos la Conago, confiamos en que esta situación podrá resolverse de manera institucional y oportuna. México y Estados Unidos son países vecinos, aliados y socios estratégicos.

“Los gobiernos de ambas naciones han construido mecanismos de coordinación sólidos y eficaces, y estamos seguros de que seguirán trabajando en beneficio mutuo y con base en el respeto.

“La presidenta Sheinbaum y quienes conformamos la Conago, reconocemos siempre el papel fundamental que desempeñan las y los migrantes mexicanos en la economía, la cultura y la vida social de los Estados Unidos”, añade el pronunciamiento y concluye:

“Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad nacional, con el respeto a la soberanía, y con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. México es un país democrático que valora profundamente la cooperación internacional”.

Sheinbaum agradece

La presidenta difundió desde sus redes sociales el pronunciamiento de la conferencia que preside la gobernadora morenista Marina del Pilar, de Baja California.

“Comparto y agradezco el posicionamiento de las y los gobernadores de México”, afirmó.