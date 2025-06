Ceci Flores, Bryan Lebarón y otros activistas exigen renuncia de Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un grupo de activistas, entre ellos la madre buscadora, Ceci Flores y Bryan LeBarón Jones, enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la renuncia del senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

En el escrito, publicado el 10 de junio, los firmantes expresaron su preocupación por las declaraciones del senador morenista respecto al impuesto de remesas, que “han aumentado el clima de hostilidad” que vulnera a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“El senador Gerardo Fernández Noroña ha cruzado una línea que no podemos ignorar. Sus constantes declaraciones, cargadas de insensibilidad y arrogancia, han herido profundamente a las víctimas de la violencia en México, a las familias de los más de 128 mil desaparecidos y comunidades migrantes que, con su trabajo, construyen puentes de esperanza entre México y el mundo”, menciona el texto.

Junto con muchos activistas enviamos una carta a @Claudiashein para pedir la renuncia de Fernández Noroña al Senado.



Junto con muchos activistas enviamos una carta a @Claudiashein para pedir la renuncia de Fernández Noroña al Senado.

Sus palabras y acciones han sido un atentado constante contra el dolor de muchas víctimas en México; su burla no solo causa dolor, ahora la tendrán que pagar… — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 10, 2025

Aseguraron que sus "palabras irresponsables” no solo ofenden, sino “hieren, dividen y traicionan el mandato de representar con dignidad a los mexicanos”, por lo que Noroña “no puede seguir representando al pueblo”.

Detallaron que su petición es en referencia a los recientes comentarios del senador respecto a la migración, los cuales fueron interpretados “como una provocación por legisladores estadunidenses” y resultaron en el incremento del 5% al impuesto de remesas que envían "nuestros herramos migrantes desde Estados Unidos”.

“Sus palabras le pueden costar el sustento a millones de familias mexicanas y lejos de defender a los migrantes, han puesto en riesgo su esfuerzo”, aseveraron.

Los activistas añadieron que esta no es la primera vez que Noroña actúa con desprecio hacia el dolor ajeno, pues previamente, sus palabras y su falta de empatía, han minimizado el sufrimiento de las víctimas de violencia.

“Su actitud ha generado agravio tras otro (...) Como activistas hemos sido testigos del impacto de sus palabras en las comunidades que acompañamos (...) reciben burlas; víctimas que, en lugar de justicia, enfrentan indiferencia; y migrantes que, en lugar de apoyo, ven peligrar su sacrificio por la imprudencia de un senador que parece olvidar el peso de su responsabilidad”.

Los firmantes pidieron a Sheinbaum que escuche a las víctimas de las familias de los desaparecidos, de los periodistas desplazados y de los migrantes “que hoy se sienten traicionados”.

Finalmente, le solicitaron que exija la renuncia de Noroña a su cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado y a su escaño como senador.

“Su conducta no solo es incomprensible con los valores de su gobierno, sino que daña irreparablemente la confianza en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables (...) Confiamos en su compromiso con la justicia y la dignidad. Le pedimos que actúe con la firmeza que este momento exige, para que el Senado de la República sea un espacio de respeto y de unidad (...) ‘El pueblo pone, el pueblo quita’”, finalizó la carta.

Los comentarios de Noroña sobre las remesas

Durante su conferencia de prensa del 9 de junio, el senador morenista condenó las redadas antinmigrantes en Los Ángeles, California, y afirmó que los acontecimientos en Estados Unidos son muy intensos.

Además, mencionó la intención del senador estadunidense, Eric Schmitt, de gravar las remesas en un 15% y, riendo, dijo: “Ya un senador estadunidense ahora dice que le van a poner 15. ¡Ay!, estás viendo y no ves, senador, ¿cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina”.

“La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto; no al racismo, no al clasismo, no a la fuerza, no a la violencia, no la hemos compartido nunca; no la hemos compartido nunca”, dijo.

Noroña también afirmó que está orgulloso de las protestas de la comunidad mexicana, ya que tenían que alzar la voz y defender su derecho:

“Tenían que alzar la voz, tenían que defender su derecho, tenían que hacerlo, tienen que hacerlo. Lo he dicho, ahí están mis discursos en Estados Unidos, en reuniones con migrantes, una, y otra, y otra, y otra vez, diciéndoles ‘nosotros no vamos a hacer lo que les toca a ustedes hacer, organizarse, levantarse, alzar la voz, hacer política, defender su derecho’”.

El martes 10 de junio, tras las declaraciones y la burla del morenista, Eric Schmitt informó que gravarían un 5% más el impuesto a las remesas.

En sus redes sociales, el legislador estadunidense publicó el video de la conferencia de Noroña, y en el mismo post escribió:

“El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. En una conferencia de prensa ayer, se rio de la idea. ¿Adivina qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%”.

Noroña respondió afirmando que la acción de Schmitt le da la espalda a millones de migrantes y cuestionó su celebración por gravar las remesas y agregó, burlonamente, que la idea del impuesto sobre el envío de dinero ni siquiera fue idea de Schmitt.

“Finalmente, el @SenEricSchmitt da la espalda a millones de personas migrantes, que contribuyen enormemente a la riqueza del vecino país, que pagan impuestos y que ahora pretende castigárseles con una segunda tributación en el envío de remesas. ¿Qué celebra @SenEricSchmitt?”, escribió en X.