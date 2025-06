¿Quién es Melissa Cornejo? La consejera estatal de Morena mencionada por Landau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, informó que ordenó la cancelación de la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, luego de calificar como “vulgar” una publicación suya en la plataforma X relacionada con protestas contra ICE. Landau admitió en el mismo mensaje que Cornejo “ni siquiera tiene visa válida para cancelar”.

En su cuenta de X (@melishcs) , Melissa Cornejo compartió una imagen de manifestantes en California, entre ellos personas con banderas de México, acompañada de esta frase: “‘Van a quitar visas a quienes compart…’ Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Landau respondió desde su cuenta oficial: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país” .

Tras la respuesta oficial del vicecanciller, Cornejo eliminó la publicación y restringió el acceso a su perfil de X, limitando la visibilidad de sus tuits y fotografías vinculados a su actividad política.

Melissa Cornejo restringió el acceso a su perfil de X.

Comunicados oficiales de Estados Unidos

El Departamento de Estado, a través de su subsecretario Christopher Landau, destacó en su publicación que la decisión de ordenar la cancelación de la visa se basó en el contenido del mensaje en redes sociales. Al mismo tiempo, el funcionario reconoció que Cornejo no contaba con una visa activa que pudiera revocarse.

Perfil y trayectoria de Melissa Cornejo

Cornejo es consejera estatal de Morena en Jalisco. En noviembre de 2023 registró su aspiración a la diputación federal por el distrito 10 en Zapopan. En redes como TikTok (@melishcs) se presenta como analista política, columnista y psicóloga. En YouTube publica contenidos sobre lectura, cultura y poesía, y habla de su compromiso con la reducción de desigualdades en México.

En redes como TikTok (@melishcs) se presenta como analista política.

Captura de pantalla de TikTok

Ha colaborado en la plataforma Regeneración y ha mantenido contactos con figuras como Adán Augusto López Hernández y Andrea Chávez. Entre sus objetivos políticos figura legislar contra la violencia en Jalisco y defender los derechos ciudadanos, e inició su militancia antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Contexto diplomático

Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante la administración de Donald Trump, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con medios que dieron seguimiento a la visita, la agenda incluyó temas de política migratoria y la situación de las redadas de ICE.