Ricardo Monreal pide a morenistas evitar los insultos a EU en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a los militantes de Morena dejar que la política exterior sea conducida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El llamado de Monreal llega después de que Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, intentara cancelar la visa a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, por una publicación ofensiva en la red social X.

El mismo Landau aseguró que, aunque solicitó cancelar la visa, resultó que la morenista no contaba con una y terminó restringiendo sus redes sociales.

Horas después, Ricardo Monreal pidió que no haya insultos ni posiciones que confronten a México con Estados Unidos ya que, afirmó, no se gana nada al expresar posiciones que confronten a ambas naciones.

“Es un momento para pedirle a todos los militantes de Morena, todos los simpatizantes, que permitamos que la conducción de la política exterior la lleve a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, que no generemos confrontación ni mayor polarización con ninguna autoridad en Estados Unidos, que esperemos a que el diálogo pueda fructificar y que busquemos caminos de entendimiento racional.

“Nada ganamos con insultar, nada ganamos con expresar posiciones que confronten, nada ganamos con expresar actitudes que no busquen un camino de conciliación entre las dos naciones. Por eso esperemos para que la presidenta de México sea quien lleve a cabo esta negociación con el gobierno de los Estados Unidos”, resaltó.

Ricardo Monreal recordó que la presidenta tendrán una reunión pronto con Donald Trump e hizo votos por que se inicie un proceso de diálogo constructivo para México.

Este jueves, Christopher Landau anunció que cancelaría la visa de Melissa Cornejo por un mensaje que publicó en su cuenta de “X” en el que muestra una imagen de las protestas en Estados Unidos por las redadas migrantes implementadas por Donald Trump, con el siguiente mensaje: ’Van a quitar visas a quienes compart…’ Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Landau le respondió en sus redes sociales que pidió personalmente que le cancelarán la visa por su vulgar posteó, sin embargo, también le informó que la morenista no tiene visa.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar.

“Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, compartió.

También el lunes pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se enfrascó en una guerra de declaraciones con el senador de Estados Unidos, Eric Schmitt, por su propuesta de subir el 15% los impuestos a remesas de migrantes radicados en Estados Unidos.