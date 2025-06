Someten y esposan al senador de EU Alex Padilla en conferencia de prensa de Kristi Noem (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El demócrata Alex Padilla, senador por California, fue retirado a la fuerza, esposado y tirado al suelo tras intentar hacer una pregunta en la conferencia de prensa de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos.

"Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria", dijo Padilla a la funcionaria, quien recientemente acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas contra las redadas en Los Angeles.

La intervención del primer latino en representar a California en el Senado provocó que varios hombres lo sacaran a empujones de la sala. No se supo quiénes eran los hombres, ya que varios vestían de civil, indicó el portal de NBC.

Un video muestra cómo se llevan a Padilla a un pasillo exterior y lo empujan boca abajo al suelo mientras agentes con chalecos identificatorios del FBI le indican que se pusiera las manos a la espalda. El senador fue esposado.

URGENT BREAKING: Democrat US Senator Alex Padilla was just thrown to the ground and arrested for trying to speak at a DHS Press Conference by Secretary Kristi Noem.



This is Trump’s America. This is so incredibly pathetic.



I am so sad for the state of this country. pic.twitter.com/yI9fKdoYoW — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 12, 2025

Padilla declaró a los medios que estaba recibiendo información de oficiales militares cuando se enteró de que Noem se encontraba en el mismo edificio.

"Estuve allí tranquilamente. En un momento dado, tuve una pregunta, así que empecé a preguntar. Casi de inmediato me sacaron a la fuerza de la habitación, me tiraron al suelo y me esposaron", denunció.

"Si así es como esta administración responde a un senador con una pregunta, si así es como el Departamento de Seguridad Interior responde a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad angelina, de toda California y de todo el país".

Los agentes “pensaron que era un atacante”

El Departamento de Seguridad Interior respondió en X que Padilla "interrumpió una conferencia de prensa en vivo sin identificarse". Noem hizo la misma acusación durante una entrevista en Fox News.

"Al Sr. Padilla le ordenaron repetidamente que se alejara y no cumplió las repetidas órdenes de los oficiales", declaró el DHS, alegando que los agentes "pensaron que era un atacante y los oficiales actuaron apropiadamente.

Senator Padilla chose disrespectful political theatre and interrupted a live press conference without identifying himself or having his Senate security pin on as he lunged toward Secretary Noem.



Mr. Padilla was told repeatedly to back away and did not comply with officers’… https://t.co/5TGxrRZ2Ex — Homeland Security (@DHSgov) June 12, 2025

De acuerdo con NBC, la secretaria Noem se reunió con el senador Padilla después y mantuvo una reunión de 15 minutos.

En la conferencia, Noem anunció que las fuerzas federales continuarían sus operaciones en Los Ángeles.

"No nos vamos. Nos quedamos aquí para liberar a esta ciudad del liderazgo socialista y oneroso que este gobernador y este alcalde han impuesto al país", añadió Noem, aludiendo al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas.