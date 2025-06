Fernández Noroña dice que recibió amenazas de muerte: “Tu cabeza tiene precio y fecha”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que recibió una amenaza de muerte en dos de sus redes sociales.

Durante su charla virtual en sus redes sociales, el senador morenista afirmó que pidió al área jurídica del Senado que realizara una investigación y le notificaron que no encontraron el sitio de donde salió la amenaza.

“Resulta que hace varias semanas hubo una, pero hubo una amenaza de muerte singular, singular. Me la mandaron a, creo que a YouTube y a TikTok. Este, tu cabeza tiene precio y fecha. Ande, cabrón. Y entonces yo estaba comentando con Emma. Y le digo, bueno, ¿y ya libré o no he librado? Porque pedimos aquí que investigaran.

“No, no la desestimáramos, no fuéramos ligeros. Pedimos en el Área Jurídica que viera con la policía cibernética. Y hoy me avisaron, hoy es la fecha, hoy me avisaron que no habían encontrado el sitio donde salió. Pero que no veían elementos de preocupación. Menos mal”, detalló.

Fernández Noroña afirmó que la forma de tener seguridad es avisar públicamente los lugares que visita, ya que afirmó que si te quieren “joder” ya los supieran.

“Tengo yo la seguridad, que a veces se me olvida, de que la manera de cubrirte es hacer público todo. Voy a tal lugar, voy a tal lugar, voy a tal lugar. Ya me quedé, he descuidado un poco eso últimamente. Pero en general ya voy para el otro lado. Voy a Tepoztlán. Voy a tal lugar, digo los lugares donde voy a estar. Cuando me estoy desplazando, voy de un lado a otro. Aquí me dicen, es demasiada información. Como si no lo supieran. Pero si te quieren joder, como si no lo supieran. Entonces, yo creo que es la manera más sana”, explicó.