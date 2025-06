“Hay que dejar de hacer política en la red X”, pide Sheinbaum tras conflicto de morenista con EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay que dejar de hacer política en la red X”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del desencuentro, en redes sociales, que tuvieron el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con una militante de Morena.

“No está bien promover acciones violentas, nosotros siempre hemos promovido la paz. También creo que hay que dejar de hacer política en la red X”, dijo en conferencia.

En la red social, la consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, publicó: “Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el culo”. Y adjuntó la imagen de una persona ondeando la bandera de México aparentemente en una protesta anti redada en Los Ángeles, California.

De manera sorpresiva, Landau respondió a la publicación: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ cuando no la tienes”.

Sorpresiva respuesta del subsecretario

Este viernes, la mandataria federal también lanzó una crítica: “Está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio, siempre”.

Reiteró que “nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas, nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover la paz (…) Que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste pacíficamente”.