Sheinbaum pedirá a EU información por “montajes” con la bandera de México durante protestas en LA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno solicitará información al de Estados Unidos sobre el montaje que, acusó, hubo en una manifestación violenta en Los Ángeles, California, donde se observa a una persona con la bandera de México, incluso, con la quema de patrullas.

“Sí, se va a pedir información (a Estados Unidos), obviamente ellos tienen que investigar y también revisar. Les invito a que todos revisen las imágenes y la secuencia, incluso, porque la secuencia está en las redes (...) No un montaje de photoshop, digamos, bueno, ya no se dice así, de Inteligencia Artificial, sino como preparado”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.

De nueva cuenta, la presidenta señaló que las imágenes con la bandera de México en actos violentos son una provocación y corresponden a montajes.

“Nosotros creemos que estas imágenes con la bandera de México en actos violentos, particularmente esta imagen de una persona con la bandera mexicana arriba de una patrulla incendiándose, creemos que es una provocación, tiene toda la pinta de ser una provocación”, dijo.

“Esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa y esto es un montaje, una provocación”.

Imágenes que circularon en redes sociales

-¿A Estados Unidos le convendría que se den este tipo de escenas para seguir criminalizando a migrantes?

-Pues no sé quién, quién... digamos que es la otra parte, una parte es que haya habido una provocación y otra parte es quién la promueve. Entonces, ¿y cuál sería el objetivo? Desde mi punto de vista y yo creo que lo importante para todos los mexicanos, como presidenta y creo que es lo que debemos hacer todas las mexicanas y mexicanos, es enaltecer el trabajo que hacen las y los mexicanos en Estados Unidos, reconocerlo.

Otra imagen con la bandera de México

Agregó que el objetivo es colocarlos como los héroes y heroínas de la patria que son, además por lo que aportan a sus familias en México y lo que representa su vida que ha sido de sacrificios.

“Eso es lo que queremos que reconozca y lo reconocen una muy buena parte del pueblo estadounidense, particularmente en los lugares donde hay mucha integración”, dijo.

Por lo tanto, concluyó que estas imágenes no ayudan al reconocimiento de las y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

-¿Ustedes han detectado que políticos o personas afines al movimiento aplaudieron este tipo de imágenes tal vez por error o sin pensar si fue una cuestión preparada?

-No sé si personas del movimiento, pero hubo personas que hablaron bien de estas imágenes, nosotros no porque no estamos de acuerdo con ninguna acción violenta de este tipo.

Reiteró que su administración busca “ayudarles, apoyarles y que sepa el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero lo trabajadores honestos y cómo contribuyen familias que guardan su cultura, tradiciones y al mismo tiempo se integran a la vida de Estados Unidos. Hay pocos países que tienen esta integración cultural y familiar”.

También reconoció a quienes han constatado y mostrado que las manifestaciones son pacíficas.

“La imagen de la bandera mexicana de una persona encima de una patrulla quemándose es una imagen que no va con los millones de mexicanos que contribuyen a la economía de los Estados Unidos y que son personas de lo mejor. Inclusive el otro día lo comenté: León Krauze, que en muchas cosas no coincidimos y nos critica muchísimo (...) Él hace entrevistas con mexicanos que están allá manifestándose (...) Lo que hay es manifestación pacífica, en el marco de libertades que permite Estados Unidos, esos documentos son muy buenos”, señaló.

También defendió que las marchas son, en muchas ocasiones, organizadas por los hijos y nietos de quienes llevan décadas en ese país, pero no cuentan con documentos.

“A todos nos corresponde esa defensa y no estar promoviendo que no haya buena relación entre México y Estados Unidos o enalteciendo estas imágenes cuando en realidad lo que hay que enaltecer a las y los mexicanos que trabajan honestamente allá, muchos que no tienen documentos que tienen años viviendo allá y que engrandecen a México y a la economía de Estados Unidos”.

La imagen de las y los migrantes mexicanos que se debe promover, aseguró, es la de hombres y mujeres que llevan décadas trabajando allá de manera honesta y que no buscan la violencia.

“Hay muchísimos estudios que muestran que el porcentaje de actos fuera de la ley que comete un inmigrante no documentado son mínimos comparados con acciones fuera de la ley que cometen ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Aunque la presidenta afirmó que por esa razón es muy importante que nadie caiga en sus provocaciones ni en ese país ni en México, también reconoce que “por supuesto que cuando estás en contra de algo, tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente y más si están en Estados Unidos tienen que hacerlo de manera pacífica. Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se están deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos”.

“Y lo que hemos estado manifestando siempre que estamos en contra de estas redadas y que vamos a defender siempre a las y los mexicanos, pero tener muy claro que estas acciones violentas en realidad son una provocación, ¿de quién? Eso sí no lo sabemos, pero son un acto de provocación”, comentó.