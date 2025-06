DetenciÃ³n de migrantes en EU: Consulados mexicanos emiten estas recomendaciones a connacionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la ola de redadas lanzada por el gobierno de Donald Trump contra los migrantes, la red consular de México en Estados Unidos emitió cinco recomendaciones a la comunidad mexicana en caso de sufrir una detención, incluyendo "no oponer resistencia ni agredir a un oficial".

La representación de México en el vecino país exhortó a los connacionales a "mantener la calma y ser respetuoso con la autoridad", en el contexto de tensión extrema desatada por los violentos discursos antimigrantes del presidente de Estados Unidos y de integrantes de su gabinete, especialmente Kristi Noem, la titular del Departamento de Seguridad Interna.

El gobierno mexicano también urgió a la comunidad a "no mentir o entregar información falsa", a "no firmar ningún documento que no entiendas" y a "permanecer en silencio y pedir que notifiquen inmediatamente a tu consulado".

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la Cancillería han deplorado las redadas masivas, en las que los agentes federales de Estados Unidos detienen a migrantes de manera indiscriminada, entre otros, a trabajadores en sus centros laborales o personas que acuden a sus citas de migración.