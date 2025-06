Eric Trump: si México disparara cohetes a EU “sería decapitado” en cuatro segundos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, aseguró que México sería aniquilado en cuatro segundos si hipotéticamente este país atacara a Estados Unidos.

La declaración ocurrió durante una entrevista televisiva con Fox News, en la que el conductor del programa, Sean Hannity, mencionó el conflicto entre Irán e Israel.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, comparó la situación con un hipotético caso de un ataque de México hacia Estados Unidos.

“Sí, puedes apostarlo. Si México, digamos que ese fuera el escenario, disparara cohetes a los Estados Unidos, creo que serían decapitados en unos cuatro segundos.

“Claro, Estados Unidos no lo toleraría, ningún estadunidense lo toleraría, ningún líder estadunidense lo toleraría. Mi padre, sin duda, no lo toleraría y creo que es un gran paralelo con lo que está sucediendo ahora mismo” aseguró Eric Trump.

Eric Trump: "If Mexico -- let's just say that's the scenario -- fired rockets at the United States, I think they'd be decapitated in about four seconds flat." pic.twitter.com/oa7Qzo9voU — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2025