Avanza la nueva reforma a la Guardia Nacional enviada por Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Comisión de Justicia, los diputados oficialistas aprobaron el dictamen de la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

El dictamen fue aprobado por 22 votos a favor y siete en contra.

La reforma busca armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar, con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El dictamen también fija que la GN participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios en operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población y, por conducto del secretario de la Defensa, podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades locales para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública por un tiempo determinado.

Además, la iniciativa propone la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes, con el fin de lograr su consolidación transexenal.

Por otro lado, establece que la investigación de los delitos a cargo de la Guardia Nacional se lleve a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, observando en todo momento el debido proceso previsto como una garantía en la Constitución.

También establece que la Guardia Nacional tendrá atribuciones, previa autorización judicial, de realizar tareas de investigación e inteligencia y llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas.

"La Guardia Nacional podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, establece el documento.

Asimismo, el dictamen también modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.

El dictamen se prevé se discuta durante el periodo extraordinario que se celebrará del 23 de junio al 30 de junio en donde se busca aprobar al menos 23 reformas en la Cámara de Diputados y el Senado.

Oposición denuncia la militarización del país y las fuerzas policiales

Durante el debate, los diputados opositores acusaron que la reforma militariza las fuerzas policiales, además afirmaron que con esta iniciativa se militarizaría al país.

La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, afirmó que aprobar el dictamen avalaría militarizar la seguridad pública.

“Yo creo que no han leído cuál es la descripción de la Guardia Nacional, porque no me explico de qué otra manera no podían entender que habla que la Guardia Nacional está integrada por personal militar. ¿Qué parte de esa frase no entienden que eso es militarización? Que se está militarizando la seguridad pública”, detalló.

Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yáñez, afirmó que con el pase de la Guardia Nacional a la Sedena se está militarizando al país.

“Volverles a decir a los ciudadanos, y que aunque ustedes quieran omitir o quieran disfrazar el que no van a militarizar al país, pues lo van a militarizar, por supuesto que sí. Vamos a ver en las calles las patrullas de la Guardia Nacional y estaremos con una situación de represión”, enfatizó.

Por otro lado, el diputado morenista Leonel Godoy, rechazó la militarización del país, ya que, afirmó, la seguridad no sólo depende de una sola institución.

“Si hay un gravísimo error conceptual, decir que se va a militarizar al país porque sólo se le va a dar formación, se le va a dar, va a haber personal militar con formación policial, me parece que es un gravísimo error y es un dislate que debería de corregir la oposición.

“No se va a militarizar al país, lo que se va a hacer es que va a haber personal militar que va a tener una formación policial para cumplir sólo la función de prevención, ellos solos y en las demás actuaciones, en la investigación que previene el artículo 21, o en otras atribuciones requieren acompañar o ser parte del mando del Ministerio Público, o si quieren una orden para intervenir un teléfono o ir a alguna casa, tienen que tener una orden judicial. Sólo en la prevención actúa sola la Guardia Nacional”, explicó.