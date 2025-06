"Erick" se convierte en huracán y avanza hacia las costas de Oaxaca y Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó esta mañana que la tormenta tropical "Erick" ya es huracán categoría 1 y podría provocar luvias e inundaciones repentinas durante esta noche o mañana en zonas de Oaxaca y Guerrero.

Hurricane #Erick Advisory 7A: Erick Now a Hurricane. Expected to Bring Hurricane Conditions and Life-Threatening Flash Floods to Portions of Southern Mexico Later Tonight And Thursday. https://t.co/Oy8uoeRKme