No hay evidencia que vincule al "Doble R" con el homicidio de la influencer Valeria Márquez: FGE

GUADALAJARA, Jal. (apro) .- En la carpeta de investigación del caso del homicidio de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo por TikTok, no hay información que involucre directamente a Ricardo Ruíz Velasco, alias el “Doble R”, presunto mando de un grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), declaró el fiscal General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos.

La declaración del fiscal se dio luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos vinculó directamente al presunto delincuente con ese crimen en un comunicado oficial, en el que anunció sanciones a cinco integrantes del grupo delictivo.

"Nosotros en la carpeta de investigación no tenemos ninguna información respecto a ello. Desde luego que tenemos estrecha comunicación y relación con el personal del consulado. De igual manera, vamos a tener comunicación con ellos por si tienen alguna información adicional que nos pudiera ayudar y nos la pudieran proporcionar”.

Salvador González agregó: “Lo que sí le puedo decir es que en la carpeta de investigación no tenemos algún dato que lo involucre directamente a él. Desde luego que no podemos descartar nada, pero insisto, no tenemos evidencia que así lo indique. Desde luego no podemos descartar nada, si tuvo o no alguna relación con esta persona, pero insisto en que en la carpeta no tenemos información en ese sentido".

El fiscal estatal también dijo que no pueden descartar si Valeria Márquez tuvo una relación de amistad o de pareja sentimental con el “Doble R”, pero insistió en que en las actuaciones de la investigación no tienen información que vaya en ese sentido.

González de los Santos confirmó que el crimen de Valeria Márquez se sigue investigando bajo el protocolo de feminicidio.

"Todos los homicidios o feminicidios relacionados con mujeres desde un inicio se trabajan bajo el protocolo de feminicidio, para no dejar de lado una posible advertencia de un feminicidio. Desde luego se sigue trabajando bajo este protocolo, y una vez que se aclare o haya más información respeto a ello, se decidirá si se ejerce acción penal por feminicidio o por homicidio, dependiendo del resultado de las investigaciones. Toda muerte violenta de una mujer inicia bajo el protocolo de feminicidio."

Respecto a la información y datos de los celulares de la creadora de contenido, refirió que estos fueron asegurados y están en proceso de determinar si contienen información relevante para la investigación.

"Los celulares de esta persona fueron asegurados y se utilizó la técnica de investigación para revisar qué información nos pueden proporcionar. Estamos en ese proceso", puntualizó.

Cabe recordar que el homicidio de Valeria Márquez ocurrió el pasado 13 de mayo, a la edad de 23 años, en su salón de belleza en Zapopan. Un supuesto repartidor, cuyo rostro estaba cubierto por una máscara, le disparó en el pecho y la cabeza mientras transmitía en vivo.

La carpeta de investigación de este caso está conformada por tres tomos y se han entrevistado a más de 30 personas, pero hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este homicidio. Se reportan tres líneas de investigación.

El “Doble R” sancionado por Departamento del Tesoro

Cabe destacar que el gobierno estadunidense anunció que impuso nuevas sanciones al CJNG, como parte de su política antidrogas.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ordenó la congelación de bienes en el país de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del cártel, y de otros cuatro altos rangos: Julio Alberto Castillo Rodríguez, Gonzalo Mendoza Gaytán, Audias Flores Silva y Ricardo Ruíz.

En el comunicado del Gobierno norteamericano se estableció que todas las propiedades y bienes de estas personas, en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadunidenses, quedaban embargados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que estos individuos posean, directa o indirectamente, en un 50% o más, también enfrentará congelación de bienes.

Sin embargo, el funcionario estatal indicó que solicitarán información sobre esa línea de investigación al consulado del gobierno estadunidense.

"Desde luego vamos a tener comunicación con el personal de la embajada, con quienes tenemos estrecha coordinación, para ver si tienen alguna información adicional que nos pudiera ayudar en la investigación. Estaremos en espera de qué información se tiene o de dónde ha surgido y si es apta para que nosotros sigamos esa línea de investigación, pues desde luego lo haríamos", anotó.